Що відбувається на лівому березі Херсонщини: розповіла Гуменюк

В ОК "Південь" вкотре закликали українців до інформаційної тиші.

Українські військові на лівому березі Херсонської області ведуть успішну контрбатерейну боротьбу.

Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі одного із телеканалів.

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"Ми можемо говорити тепер про результативну контрбатарейну боротьбу. Про інші наші плани і їхню реалізацію поки що мають знати тільки ті, хто до них безпосередньо залучений", – наголосила Гуменюк.

Вона вкотре закликала до інформаційної тиші, аби не зашкодити військовій операції зі звільнення окупованої Херсонщини. . Зайняти річку Дніпро дуже складно.

"Особливість нашої лінії фронту вимагає інформаційної тиші під час проведення певних операцій і бойових дій", – закликала Гуменюк.

Нагадаємо, 26 червня партизанський рух "Атеш" повідомив, що Збройні сили України могли зайти на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Напередодні глова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував у Telegram український прапор, проте не коментував ситуацію. Офіційної інформації від Генштабу не було.

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