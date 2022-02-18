Що відбувається на окупованому Донбасі: обстріли, евакуація та війська РФ біля кордонів

Що відбувається на окупованому Донбасі: обстріли, евакуація та війська РФ біля кордонів

В окупованому Донецьку 18 лютого спрацювала сирена цивільної оборони. Водночас ватажки бойовиків "ДНР" та "ЛНР" заявили про евакуацію населення окупованих територій до Росії. Усе це на тлі ворожих обстрілів, які за останню добу стали дуже масовими.

У штабі ООС повідомила, що станом на 18:00 бойовики влаштували 53 обстріли на Донбасі. Під удари потрапили 30 населених пунктів. Зокрема, окупанти обстріляли гуманітарний конвой "Червоного Хреста" на КПВВ "Щастя".

Водночас Росія не просто не відводить, а лише нарощує свої війська вздовж українських кордонів. Голова Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що російський контингент налічує майже 150 тисяч військових.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зафіксовані за останнім 48 годин обстріли на Донбасі є частиною російського сценарію, який вже діє і спрямований на створення неправдивих провокацій для початку агресії РФ проти України.

Російський контингент біля кордону налічує майже 150 тисяч військових – Резніков

У середині дня ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив про евакуацію населення до Росії, перш за все – жінок і дітей, яких розмістять у Ростовській області.

Таку ж заяву зробив і ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник і закликав людей виїжджати до РФ.

У мережі з'явилося відео евакуації дітей з дитбудинку окупованого Донецька.

Водночас прессекратар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не має інформації про евакуацію жителів Донбасу до Ростовської області. Та вже згодом сам Володимир Путін доручив очільнику МНС вилетіти до Ростовської області для прийому так званих біженців та доручив забезпечити їм виплати в розмірі 10 тис. руб.

Звістка про евакуацію здійняла хвилю паніки серед жителів окупованих територій. З’явилися черги на заправках і біля банкоматів, люди масово знімають готівку з карток. А на будівлях висять оголошення про те, що чоловікам віком 18-55 років заборонено залишати окуповані території.

В МВС України припускають, до такі дії окупантів свідчать про підготовку масштабної провокації з іще масованішими обстрілами української території.

Командувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські війська не планують та не проводять жодних наступальних операцій на сході країни. Він закликав не вірити фейкам російської пропаганди.

Нагадаємо, 17 лютого Блінкен заявив, що російські війська готуються розпочати атаку на Україну найближчими днями, і сили РФ на суші та морі готові до цього нападу.

За даними Пентагону, Росія запасається донорською кров’ю, наближає війська до кордонів України та залучає більше бойових літаків.

За інформациєю США на 18 лютого, Росія зосередила до 190 тисяч своїх військових на кордонах з Україною.

Брехня та провокація, за яку відповідає Росія - командування ООС про евакуацію в ОРДЛО

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