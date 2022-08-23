Що відбувається у Білорусі напередодні Дня Незалежності України: моніторинг військової активності за добу

За добу, 22 серпня, в РБ помітили активність білоруських гелікоптерів, рух БТР, Газ, КамАЗів, Уралів, зафіксували і рух радіостанції. Також у Білорусі бачили техніку РФ.

Детально про військову активність на території Білорусі від 00:00 до 23:59 повідомив "Беларускі Гаюн".

Так, о 07:00 трасою М1, д. Волма (Смолевичський район, Мінська область) - Самохваловичі (Мінський район, Мінська область) рухалися три Урали (Кунг) із причепами ВС РБ.

О 08:50 на трасі М5, Мар'їна Гірка (Пуховичський район, Мінська область) - Привільний (Мінський район, Мінська область) бачили два бортові КамАЗи ВС РБ з котушками з пожежними шлангами.

О 17:35 трасою М5, Дукора (Пуховичський район, Мінська область) - Мінськ їхали тентовий Газ-66 та УАЗ 39621 ВС РБ.

Також тентовий МАЗ ЗС РБ помітили на Трасі Р53, Жодино (Мінська область) - Борисів (Мінська область). А зі Смолевичів (Мінська область) до Жодино (Мінська область) рухалися ЗІЛ-131, МАЗ 5334 та МЗКТ з баластом для обкатки ЗС РБ.

Крім того, у Мінську, трасою М9, мікрорайон Ангарська - мікрорайон Степ'янка, рухалась радіостанція Р-161А2М "Екватор" ЗС РБ. Згодом її бачили у напрямку мікрорайон Степ'янка - Ангарська мікрорайон.

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Спостерігачі також зафіксували рух трьох ЗІЛ-131 (Кунг) ЗС РБ на трасі Р19, Крупки (Мінська область) - Бобр (Крупський район, Мінська область).

Бачили і білоруський бензовоз на трасі Р19, Крупки (Мінська область) - перетин трас М1 та Р19.

О 12:00 з аеродром "Мачуліщі" на схід летів літак Ан ВВС РБ. О 19:30 він тренувався на вказаному аеродромі.

Інша військова активність у Білорусі:

14:50. Траса М1, Жодино (Мінська область) - Борисів (Мінська область). Рухався ЗІЛ-131 ЗС РБ.

15:20. Траса Р53, Жодино (Мінська область) - Борисів (Мінська область). Рухався тентовий ЗІЛ-131 ЗС РБ.

15:30. Траса Р53, Крупки (Мінська область) - Борисів (Мінська область). Рухався тентовий МАЗ ЗС РБ.

12:00. Траса М3, Острошицький Городок (Мінський район, Мінська область) - Мінськ. Рухалась колона ЗС РБ:

13:30. Траса М3, Острошицький Городок (Мінський район, Мінська область) - Логойськ (Мінська область). Стояли два ЗІЛ-131 (Кунг) із причепами ВС РБ.

14:10. Траса Р80, Білі Лужі (Мінський район, Мінська область) - Курган Слави. Рухався Зіл-131 (Кунг) ЗС РБ.

12:50. Траса М10, Лунінець - Пінськ. Рухалися 7 БТР ЗС РБ.

14:20. Івано-Франківськ. Помічено 7 БТР ЗС РБ.

Вдень, д. Борки (Житковицький район). Стояв на полі ЗРК "Тор-М2" ЗС РБ.

13:00. Білоозерськ (Березівський район) - озеро Біле. Рухалися 6 Уралів (РЛС) та КамАЗ ВС РБ.

15:00. Барановичі, Аеродром "Барановичі"- Мікрорайон Військове Містечко. Рухалися дві вантажівки ЗС РФ.

17:20. Барановичі, мікрорайон Військове Містечко - Аеродром "Барановичі". Рухалися УАЗ 469 та Кунг ЗС РФ.

19:40. Бегомль (Докшицький район, Вітебська область). Помічено ЗІЛ-131 ЗС РБ.

20:20. Пінськ, вул. Максима Горького - вул. Іркутсько-Пінської Дивізії. Рухалися два КамАЗи.

Нагадаємо, Білорусь провела багато таємних переговорів із Заходом.

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