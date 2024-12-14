Що відбувається у місті Курахове: командир "Айдару" пояснив

Перевага у живій силі та вогневих засобах кратна, у таких умовах тримати оборону в щільній забудові дуже важко, можна сказати нереально, зазначив Станіслав Бунятов.

У місті Курахове ворог продовжує просуватися, здебільшого рухається ворожа піхота, точки високого рівня опору одразу накривають КАБами.

Про це повідомив командир взводу 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" на своєму Telegram-каналі "Говорять снайпер+" 14 грудня.

"Перевага в живій силі та вогневих засобах кратна, у таких умовах тримати оборону в щільній забудові дуже важко, можна сказати нереально", – написав "Осман".

Бунятов зазначив, що у таких випадках командири підрозділів мають думати про збереження життів своїх бійців та відводити їх на завчасно підготовані позиції, якщо вони є.

Раніше повідомлялося, що окупація міста Курахове є ключовою ціллю російських військ.

Нагадаємо, як повідомив аналітично-моніторинговий проєкт DeepState, у суботу, 14 грудня, у вікні будівлі Курахівської міської ради з’явився російський прапор.

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