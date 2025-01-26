Що відбувається у Великій Новосілці: військові пояснили ситуацію

Загрози оточення українських підрозділів у Великій Новосілці немає. Наші підрозділи, використовуючи погодні умови, уміло вийшли з небезпечних районів. Увійшовши до населеного пункту ворог потрапив у вогняний мішок, де будь-який рух присікається снарядами та дронами.

Про це пише 110 ОМБр.

"Наші захисники бʼються як леви з надзвичайною хоробрістю", - акцентували у бригаді.

Що відбувалося останніми днями у Великій Новосілці

Військові повідомили, що противник величезними силами піхоти намагався блокувати наші опорні пункти. Застосування техніки звелося нанівець, як з нашої, так і зі сторони противника. Все, що наближалося ближче кілометра до лінії зіткнення, знищувалося.

"Якщо по арті та FPV у нас з противником приблизний паритет, то по кількості піхоти у росіян величезна перевага. Але крові ми в них добре попили і продовжуємо кровопускання. З районів, де виникала загроза оточення, наші підрозділи, використовуючи погодні умови, уміло вийшли. Це не означає що ми повністю вийшли з міста, бої у Великій Новосілці продовжуються. Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника", - повідомили у бригаді.

Там додають, що продовжувати наступ з Великої Новосілки в окупантів вже не вийде. Виникла типова ситуація для армії РФ: "Головне зробити флаговтик".

"Ціна та перспективи неважливі. Річка "Мокрі Яли", яка створювала проблеми для забезпечення наших підрозділів, тепер стала перепоною для просування вже противника. Увійшовши у Велику Новосілку ворог потрапив у вогняний мішок, де спокою йому не буде, будь-який рух присікається снарядами та дронами", - зауважили у відомстві.

Раніше йшлося про те, що ситуація поблизу росіяни планують оточити Велику Новосілку Донецької області. Між двома російськими угрупованнями залишається менш як 2 кілометри.

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