Що відбувається у Вовчанську: військовий розповів про головну перевагу ворога

Ворог у Вовчанську кожного дня нав'язує бої. Він переважає в живій силі, боєприпасах, в засобах ураження.

Про це "24 Каналу" розповів лейтенант батальйону "Свобода" Національної гвардії України Володимир Назаренко.

За його словаи, українські бійці чітко розуміють важливість взаємної підтримки.

"Працюємо, боремося плече до плеча для того, щоб максимально знищувати ворога і не давати йому просуватися", – сказав Назаренко.

Він повідомив, що ворог у Вовчанську кожного дня нав'язує бої. Підрозділи відбивають спроби окупантів просуватися вперед. Тривають і артилерійські обстріли, і стрілецькі бої.

У ворога є перевага і в живій силі, і в боєприпасах, і в засобах ураження. Інколи здається, що у ворога буквально необмежені ресурси, зважаючи на ресурси в ближньому та дальньому тилу. Однак є розуміння, що з часом в окупантів буде гірша ситуація.

"Оптимізм вселяє те, що рано чи пізно вони мають закінчитися. Має закінчитися їхня техніка. Зокрема завдяки роботі операторів FPV, артилерії тощо", – сказав військовий.

Раніше речник ОТУВ "Харків" повідомив, що противник у Вовчанську використовує тактику малих груп під прикриттям роботи артилерії. Ворог застосовує техніку обмежено, оскільки якісна робота наших артилеристів завдає йому великих втрат.

Також раніше йшлося про те, що ЗСУ повернули втрачені позиції у Вовчанську - на північний схід від Харкова.

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