Що відбувається в Авдіївці: тверезий погляд на ситуацію — Коваленко

Станом на 16 лютого в Авдіївці, яку штурмують російські окупанти, Сили оборони України продовжують виведення сил і засобів із міста, під прикриттям свіжих підрозділів, які стримують спроби російської окупаційної армії просуватися в межах міста з метою перерізання логістики.

Про це написав військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі, закликавши зберігати в оцінках ситуації спокій, стриманість і тверезість.

За його словами, не відбувається нічого такого, “чого ніхто не очікував”. “Все до того йшло і морально слід підготуватися до цих процесів”, - наголосив експерт.

Які дії проводять підрозділи ЗСУ

Коваленко повідомив, що ЗСУ виводять підрозділи із потенційно небезпечних секторів міста. “Основними опорними зонами в цьому процесі є Коксохім та 9-й Квартал”, - зазначив він.

Оглядач зауважив, що противник має вогневий контроль над логістикою, але на захід від міста логістика фізично не перерізана, що дозволяє її використовувати в екстремально складних умовах.

“Відсутність пропорційного боєкомплекту артилерії не дозволяє організувати ефективну контрбатарейну боротьбу. Крім того, інтенсифіковано в рази застосування противником тактичної авіації та КАБів по місту”, - описав ситуацію він.

Які сили застосовує ворог

Окупанти продовжують штурмові дії в районі Коксохіму силами трьох мотострілкових бригад - 114-ї ОМСБр 1 АК і 21-ї та 30-ї ОМСБр 2 ЗВА.

У південній частині міста оперують 1487 МСП, 87 СП, 1-а ОМСБр 1 АК та 2 ДОШБр “Ветерани”.

У напрямку Каштанове-Авдіївка діє 114-а ОМСБр 1 АК.

Ворог також активізувався у напрямку Ласточкино та Північне. Тут задіяно 35-ту, 55-ту, 75-ту ОМСБр 41 ЗВА. Причому одна із бригад - 35-а ОМСБр 41-ї ЗВА — вперше настільки активно задіяна у штурмових діях.

Станом на 16 лютого командування російських окупаційних військ у штурмі Авдіївки задіяло весь наявний у нього актив і також має намір посилювати угруповання підрозділами 90-ї танкової дивізії.

Нагадаємо, проти українських захисників в Авдіївці діють елітні російські підрозділи у співвідношенні сил 1 до 7. Ворог намагається оточити українців і зайняти вигідні позиції, проте наразі це йому не вдається.

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