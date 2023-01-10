Що відбувається в Бахмуті і Соледарі: бійці повідомили про важкі бої, штурми та нове "м’ясо" ворога

Російські окупанти "понагрібали нового "м’яса" і кинули на прорив" у районі Соледара.

Українські захисники Бахмута повідомили, що там окупанти проводять штурми, а в Соледарі тривають важкі бої, туди ворог перекинув додаткову живу силу.

Про це розповів у черговому відеозверненні боєць ЗСУ із позивним "Киянин".

Військовий розповів, що в районі Соледара окупанти кинули на прорив нових бійців, які намагаються перерізати трасу.

"У Соледарі – тяжкі бої. Ось ці типу (російські – ред.) десантні частини – це, коротше, ті розхе*ачені підрозділи запоребриковські, які були розбиті в Україні, понагрібали нового "м’яса" і – вперед: кинули на прорив. Проблема в тому, що вони ще там не особливо шугані: біжать там. Їх пропагандою накачали. І вони намагаються перерізати трасу, але там – 46-та (бригада – ред.), танкісти, прикордонники", – описав ситуацію "Киянин".

Щодо ситуації довкола Бахмута, то там російські війська намагаються через Кліщіївку вийти на трасу на Костянтинівку.

"По Бахмуту в нас ситуація наступна. Штурми, як були, так і є. Масово лізуть, намагаються там через Кліщіївку на трасу вийти на Костянтинівку, але всі підрозділи там нормально тримають оборону, підсипають наші артилеристи, мінометники. БПЛА – знову ж таки вкотре ці "Мавіки" – чудова трансляція, коригування. В тандемі добре все працює", – розповів боєць ЗСУ.

"Якби був безмежний БК, ми б їх уже позабивали в мишачі нори, вони в звідти й не вилазили. Ну, того, що є, поки досить, але хотілось би, щоб було просто безмежно", – додав захисник.

"Киянин" також зауважив, що в Мережі активізувалися шахраї, які від його імені збирають гроші. Військовий закликав не перераховувати їм кошти, адже єдиний волонтер підрозділу – це Артем Степура.

Побратим українського захисника теж додав кілька слів про ситуацію на Донеччині:

"У нас все добре. Як завжди, на позиції працюємо. Настрій – бойовий. Вийшли на добу. На вулиці стало тепліше. Якось приємніше працювати".

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські військові та найманці ПВК "Вагнер" намагаються захопити Соледар, аби оточити Бахмут з півночі та порушити українські лінії зв’язку.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що місто Соледар опинилося в загрозливій ситуації: окупанти там вийшли на позицію, з якої можуть вести вогонь по основній трасі постачання до міста.

В останньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Загарбники надалі намагаються повністю захопити Донеччину в межах адмінкордону. Проте армія РФ наразі не має успіху.

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