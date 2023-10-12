Що відбувається в Бахмуті: ветеран розповів, як ЗСУ впіймали ворога у пастку

Ситуація довкола Бахмута складається на користь українських військ. І завдяки веденню там бойових дій ЗСУ не дають окупантам перекинути більше сил на південь.

Таку думку екскомандир роти батальйону "Айдар", ветеран війни та військовий аналітик Євген Дикий висловив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Ситуація довкола Бахмута

"Ситуація довкола Бахмута принципово не змінилася за останній час. Але й ті невеликі зміни, що відбулися там, якраз на нашу користь. Ми там просуваємося. Там вже вдалося здолати залізничне полотно, яке було достатньо зручним рубежем оборони (ворога – ред.). І за залізницею постійно розширюється наш плацдарм", – повідомив Дикий.

Він також звернув увагу на переваги для Сил оборони України від того, що російським військам наказано в Бахмуті "стояти на смерть".

Завдання ЗСУ на Бахмутському напрямку

"В будь-яку гру можна грати вдвох: от як вони намагаються відтягнути наші резерви з півдня України на Слобожанщину та під Авдіївку, рівно те саме ми робимо з Бахмутом. Нам наразі не так важливо його вже взяти, як важливо брати його доти, допоки ключові вирішальні бої відбуваються на півдні", – пояснив військовий аналітик.

За його словами, на піку росіяни тримали навколо Бахмута угруповання у 50 тис. військових. Зараз – значно менше.

"Вони (росіяни – ред.) все-таки змушені перекидати (сили – ред.) на південь, але не можуть собі дозволити просто здати нам Бахмут і всю ту силу перекинути на "лінію Суровікіна" (на півдні – ред.). В цьому разі саме ми їх упіймали у цю логічну пастку", – зазначив екскомандир роти батальйону "Айдар".

Нагадаємо, протягом 11 жовтня ЗСУ просунулися на сотні метрів на Бахмутському напрямку.

Як повідомив напередодні заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор Родіон Кудряшов окупанти на Бахмутському напрямку намагаються відновити свої втрачені позиції, тому що ЗСУ організували певну прогалину в лінії оборони ворога від Бахмута до Горлівки.

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