Що відбувається в Часовому Ярі: очільник МВА порівняв ситуацію з пеклом

Часів Яр перетворився на лінію фронту відтоді, як російські окупанти захопили розташоване за 10 км від Часового Яру місто Бахмут.

У місті Часів Яр в Донецькій області станом на 27 червня залишаються місцеві жителі. А саме не виїхали 643 людини, дітей серед них немає.

Про це розповів начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус в ефірі "Радіо Донбас Реалії" (проєкт "Радіо Свобода").

За його словами, люди не евакуювалися через небажання залишати власні домівки.

"Більшість людей, які залишилися в громаді – це люди похилого віку... Тому довести важко їм, що треба евакуюватися і що саме це рятує життя", – розповів Чаус.

Те, що відбувається в Часовому Ярі, Чаус описав коротко: "це важко зробити, тому що важко описати пекло".

"Місто щодня під обстрілом", – додав він.

Чаус також назвав зруйновані райони міста. За його словами, їх обстрілюють цілодобово і всім, чим можна: від дронів до авіації.

"Мікрорайон "Новий", "Жовтневий", безпосередньо мікрорайон "Східний" – як ми його називаємо, "Канал". На "Каналі" взагалі, слава Богу, немає людей – цивільних, я маю на увазі. Там зараз ситуація найскладніша. А так кожен мікрорайон, кожна вулиця щодня потерпає від обстрілів. Росія використовує весь арсенал, який тільки в неї є. Сюди летить усе. "Гради", артилерія, міномети, танкові обстріли, робота дронів – усе постійно. І плюс додамо, звичайно, ще авіацію", – розповів Сергій Чаус.

Він додав, що в місті зруйновані всі багатоповерхівки, їх «тільки зносити і будувати щось нове». У приватному секторі руйнування менші, але «немає жодного вцілілого будинку: як мінімум немає вікон, побитий дах».

Основним аргументом для евакуації з Часового Яру є втрата житла – начальник МВА Сергій Чаус

Зазначимо, що у місті Часів Яр проживало понад 10 тисяч людей до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Тим часом стало відомо, що ЗСУ контратакували біля міста Часів Яр та вибили російських окупантів з мікрорайону "Канал".

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