Що відбувається з ПВК "Вагнер" після провального заколоту: дані британської розвідки

Російський апарат безпеки вступив у період розгубленості та переговорів після заколоту , кажуть розвідники.

Після періоду розгубленості в Росії в останні дні почала формуватися домовленість щодо майбутнього групи "Вагнера"

Про це пише розвідка Великої Британії.

Так, 12 липня російське Міністерство оборони оголосило, що ПВК "Вагнер" передала 2 тисячі одиниць військової техніки, зокрема і танки.

Станом на 15 липня невеликий контингент "вагнерівців" прибув до табору у Білорусі.

"Одночасно деякі групи соціальних мереж, пов'язані з "Вагнером", відновили діяльність, зосереджуючись на висвітленні діяльності групи в Африці", – повідомила британська розвідка.

За даними розвідки, Кремль, ймовірно, готовий на присутність "вагнерівців" на континенті.

Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео, на якому видно пересування ПВК "Вагнер" у Білорусі. На кадрах видно, як величезна колона військової техніки, яка складається із легкових та вантажних автомобілів, рухається, найімовірніше, трасою Білорусі. Цікаво, що на машинах прикріплені номера так званих ДНР/ЛНР.

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