Що відомо про безпеку Зеленського під час польоту до США: Подоляк розповів про побоювання

За словами Подоляка, побоювання щодо безпеки президента є завжди.

Радник керівника Офісу президента України розповів про безпеку президента України Володимира Зеленського під час польоту до США 22 грудня 2022 року.

Про це йшлося у інтерв'ю Михайла Подоляка каналу "Рада" в рамках телемарафону.

Зокрема радник відповів, чи були побоювання щодо безпеки Зеленського під час його візиту до Вашингтона.

"Я не думаю, що ми під час війни маємо обговорювати елементи безпеки президента. На мій погляд, вона ефективно забезпечується. Все продумується і тоді, коли він їде на передній край, і коли летів до США. Думаю, тут побоювання завжди є, тому що це війна, але все контролюється", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, український президент Зеленський зустрівся з главою США Байденом, а також виступив у Конгресі США. Підбиваючи підсумки свого візиту, президент України повідомив, що він та делегація "їдуть із хорошими результатами" для країни.

Зазначимо, що глава України Володимир Зеленський мав три цілі під час свого візиту до США, і одна з них - провести з президентом Джо Байденом "розмову віч-на-віч про виживання України у війні з РФ".

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