Що відомо про БМП M2 "Bradley", яку США можуть передати Україні: характеристики, озброєння, ціна

США можуть передати Україні бойові машини піхоти M2 "Bradley". Читайте в матеріалі ТСН.ua про їх основні характеристики, скільки коштує M2 "Bradley" і яке озброєння є на БМП.

У виданні Bloomberg повідомили про те, що питання передавання цього БМП Україні наразі перебуває на розгляді в американському уряді. Однак тут наголошують, що поки що немає остаточного рішення щодо надання бойових машин ЗСУ.

За словами Марка Кансіана, колишнього аналітика оборонного бюджету Білого дому, який сьогодні працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, завдяки M2 "Bradley" можна було б значно збільшити наземну боєздатність, адже ця бойова машина фактично є легким танком. Головною відмінністю від БМП M113, які були надані раніше, Бредлі озроєний протитанковими ракетами TOW і потужною 25-мм гарматою.

Також він додав, що навіть в разі прийняття рішення на користь передавання БМП, Україна не зможе їх отримати швидко. Адже спочатку потрібно буде провести тренування та навчання солдатів ЗСУ.

На користь M2 "Bradley" висловився також Майк Ален, який працював в області національної безпеки під час президентства Джорджа Буша-молодшого. Нині він займає посаду керуючого директора консультативної фірми Beacon Global Strategies. Він наголошує, що це бойова машина швидка, маневрена та відповідає політичним цілям США надати українцям зброю, яка допоможе прискорити закінчення війни.

Історія створення БМП M2 "Bradley"

Роботи над створенням бойової машини піхоти M2 "Bradley" почалися ще 1964 року в рамках програми MICV-70 (Mechanized Infantry Combat Vehicle) та закінчилися 1981 року. Тоді Бредлі було прийнято на озброєння США. Під час розроблення було створено відразу кілька варіантів БМП. Деякі були глибокою модернізацією M113, а інші — зовсім новими машинами.

M2 має традиційну для БМП схему: моторно-трансмісійне відділення розташовується попереду, а піхотинці — в кормовій частині корпусу. Екіпаж цієї бойової машини піхоти складається з трьох осіб: командир, навідник та механік-водій. Також БМП здатний перевозити до шести осіб десанту.

Основні характеристики

Габаритні розміри бойової машини:

довжина 6,44-6,45 м;

ширина 3,2-3,6 м;

висота 2,9-2,97 м.

Силовий агрегат, який використовується в M2 "Bradley":

8-циліндровий V-подібний дизельний двигун рідинного охолодження Cummins VTA-903T500, який має потужність 500 к.с. (368 кВт).

Максимальна швидкість БМП:

66 км/год на шосе;

40 км/год на бездоріжжі;

7,2 км/час на плаву.

При цьому запас ходу M2 "Bradley" складає 483 км по шосе, а ємність паливних баків 662 літра.

Яке озброєння є на БМП M2 "Bradley":

25-мм гармата М242 Бушмастер;

7,62-мм спарений кулемет М240С;

дві ПУ ПТРК BGM-71 TOW;

шість 5,56-мм стрілецьких установок М231 FPW;

три РПГ М72А2.

Боєкомплект:

900 пострілів 25-мм;

2 340 набоїв 7,62-мм;

7 ПТУР TOW;

4 200 набоїв 5,56-мм.

Скільки коштує M2 "Bradley"? Вартість однієї одиниці бойової машини піхоти становить $3 166 000.

Саме за допомогою M2 "Bradley" під час двох іракських кампаній армія США змогла знищити більше іракської бронетехніки, аніж танки Адамс. Наразі різні модифікації цих бойових машин піхоти перебувають на озброєнні в Лівані, Греції, Хорватії, Саудівській Аравії та, звичайно, США.

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