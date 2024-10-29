До Курської області приїхав "Штурмовий корпус" КНДР: що відомо про північнокорейські війська

Військові КНДР, котрих відправили до Курської області РФ, здатні влаштовувати раптові атаки.

За даними агентів розвідки солдати, надіслані до Росії, належали до сил спеціальних операцій, у тому числі з елітного 11 армійського корпусу Північної Кореї, який часто називають "Штурмовим корпусом", пише The Washington Post.

Ці підрозділи мають найкраще обладнання, включаючи вибухові речовини, хімічні та біологічні реагенти, літаки, парашути.

Підрозділи спецназу КНДР налічують понад 200 000 людей. Ці елітні підрозділи добре навчені для атак на Південну Корею або захисту від зовнішніх ворогів.

До складу спецсил входять наземні, морські та повітряні сили, які діють у розвідувальних, снайперських та диверсійних групах. Їх навчають спеціальним навичкам, таким як викрадення ключового персоналу та здійснення раптових атак, щоб застати ворога зненацька.

Елітні війська "Штурмовий корпус" брали участь у деяких із найвідоміших військових операцій Північної Кореї за останні кілька десятиліть, включаючи рейд на Сеул у 1968 році, який призвів до жертв з двох сторін.

Штурмовий корпус доволі цінний у Північній Кореї. У державних ЗМІ їх часто позиціонують як найсильніших солдатів.

Попри те, що вони є одними з найкраще підготовлених військ Півночі, ці солдати, ймовірно, натраплять на труднощі, адаптуючись до сучасної війни, сказав Хюнс Лі, колишній військовий та правозахисник, який навчався у "Штурмовому корпусі".

За словами Хюнса, якщо північнокорейські воюватимуть проти українців, то вони зіткнуться із передовими технологіями, котрі ЗСУ застосовують на фронті, з якими спецназівці КНДР не стикалися раніше.

Колишній військовий зазначив, що для більшості цих солдатів відправка в Росію стане першою зустріччю з боєм — і зовнішнім світом. Він додав, що спецназівці є "жертвами безжальної угоди між Кім Чен Ином і Путіним", і що "багато з них зіткнулися з першою справжньою битвою, погано оснащені та налякані".

Кім Йол Су, старший експерт з безпеки в Корейському інституті військових справ у Сеулі, зауважив, до Росії для підтримки елітних військ, ймовірно відправлять інженерні підрозділи, а також фахівців, які допоможуть з матеріально-технічним забезпеченням, підтримкою боєприпасів і транспортуванням.

Що відомо про війська КНДР у війні проти України

Північна Корея бере участь у вторгненні Росії до України. Як повідомляв 4 жовтня Kyiv Post, внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них були шестеро військових з КНДР. Згодом, 12 жовтня, американське видання Washington Post повідомило, що кілька тисяч солдатів КНДР проходять навчання у РФ і можуть потрапити на війну проти України до кінця року. Наступного дня український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") заявив, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР на окупованій частині Донеччини.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомили, що 5 тисяч солдатів КНДР, ймовірно, вже приєднались до 40-тисячного угруповання ВС РФ у Курській області.

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