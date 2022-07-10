Що відомо про українську гаубицю "Богдана", яка допомогла вигнати окупантів зі Зміїного

Проте вона успішно впоралась із своїм завданням, уражаючи росіян на острові Зміїний.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Гаубиця "Богдана" - це колісна гаубиця, калібру 155 міліметрів, тобто вона розроблялась під боєприпаси НАТО. Її дальність 42 кілометри. Для активно-реактивного боєприпасу дальність стрільби може становити до 60 кілометрів. Екіпаж - 5 людей. Швидкість переміщення по шосе до 80 км на годину. По ґрунтових дорогах - до 30 км на год. На жаль вона у нас в єдиному екземплярі. Це - дослідницький екземпляр, який проходить державні випробування. Щодо її створення, то давно було питання щодо того, що потрібно переходити на калібри НАТО. Вона була розроблена корпорацією "Таско". У 2009 році була завершена розробка цієї гаубиці. Потім був виготовлений екземпляр", - сказав Жданов.

Фото: commons.wikimedia.org

Вперше гаубиця "Богдана" була показана на параді до Дня Незалежності у 2018 році. Вона проїхалась по Хрещатику.

"До цього часу були проведені перші стрільби на полігоні Широкий Лан. Після чого через відсутність фінансування ці випробування були відкладені. Випробування продовжились тільки у 2020 році. Вона не повністю пройшла державні випробування. Зауважень до неї особливих не було. Ствол до цієї гаубиці робили на заводі у Краматорську, а збирали її на Харківському тракторному заводі. Ми почули про цю гаубицю минулого тижня, коли вона використовувалась для завдання ударів по росіянах на острові Зміїний. Можливо, ці ураження зарахують, як завершення випробувань і ми матимемо гаубицю, яка стріляє дальністю до 40 км", - наголосив Жданов.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили нові ексклюзивні подробиці спецоперації висаджування на острів Зміїний.

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