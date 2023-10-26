“Армія РФ могла скинути у Чорне море невідомі вибухові пристрої”: про що саме йдеться (фото)

Морські міни можна ставити не тільки з кораблів чи підводних човнів, але й навіть з літаків також.

Речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 25 жовтня 2023 року повідомила зокрема, що російські загарбники почали скидати із своїх літаків “невідомі вибухові пристрої” по маршруту цивільного судноплавства, що відбувається в рамках “зернового коридору”.

Що про них відомо, інформує Defense Express.

24 жовтня окупанти на півдні скинули із своїх літаків 35 авіаційних засобів ураження, в число яких входили і крилаті ракети, і керовані авіабомби, і ті самі “невідомі вибухові пристрої”.

На повідомлення про скид невідомої вибухівки з літаків в районі проходу суден із зерном треба звернути особливу увагу. І хоча б спробувати припустити, що за пристрої взагалі могли бути.

МДМ-3 мод.1, навчальний варіант, зображення наводить “Рособоронэкспорт”

Навряд чи тут мова була про навчальні авіабомби або ж щось на кшталт вибухових пакетів. Очевидно, там йшлося про речі, які можна було класифікувати саме як вибухові пристрої, що здатні пошкоджувати цивільні судна із зерном (навіть найменші із яких можуть бути за габаритами навіть більші, аніж фрегати та інші великі кораблі ЧФ РФ).

Тому скоріш за все, в цій історії рашисти могли скидати із своїх літаків морські донні міни типу МДМ, котрі мають калібр 533 мм, є майже універсальними в плані підбору носіїв для постановки.

МДМ-2 мод.1, зображення наводить “Рособоронэкспорт”

Найголовніша проблема — це справді вибуховий пристрій, що має просто вкладатись на дно та підриватись під час проходу суден або кораблів, через що морські донні міни є складною ціллю для боротьби навіть для сучасних тральників.

Якщо говорити конкретніше про типи, то тут маємо три зразки. Базовий — морська донна міна МДМ-2 мод.1 із довжиною корпусу 2,25 метрів, масою 1300 кг, потужністю БЧ 1030 кілограмів у тротиловому еквіваленті, глибиною постановки до 120 метрів, швидкістю носія при скиді до 1000 км/год. Схожі параметри та характеристики має МДМ-5 мод.1, котра також може скидатись із літаків.

МДМ-3 мод.1, зображення з відкритих джерел

Окремо варто виділити також МДМ-3 мод.1, котра є по суті зменшеною версією МДМ-2 мод.1. Міна МДМ-3 мод.1 має довжину корпусу всього 1,5 метрів при діаметрі 450 мм, маса становить всього 590 кг, потужність бойової частини – 300 кілограмів у тротиловому еквіваленті, глибина постановки скорочена до 30 метрів.

Особливо якщо зважити на зовнішній вигляд всіх згаданих мін, то стає зрозуміліше, чому в офіційному повідомленні говорилось саме про “невстановлені вибухові пристрої”. Бо ззовні це могло виглядати і як звичайні некеровані авіаційні бомби.

МДМ-2 мод.1, навчальний варіант, зображення наводить “Рособоронэкспорт”

Нагадаємо, Путін наказав патрулювати Чорне море винищувачами з далекобійними ракетами “Кинджал”. У Військово-морських силах ЗСУ пояснили такі слова кремлівського диктатора.

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