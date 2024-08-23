Що відомо США про стратегічні цілі Курської операції ЗСУ: у Пентагоні здивували заявою

Міністерство оборони США з'ясовує, які стратегічні цілі має Курська операція ЗСУ і як саме Україна бачить створення "буферної зони" на території Росії.

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу у четвер, 22 серпня.

Представниця Пентагону пояснила, що США досі не надали оцінки наступу ЗСУ у Курській області РФ, тому що для цього "необхідно більше інформації про дії України".

"Коли йдеться про Курську область, ми маємо розуміння того, що сказав президент Зеленський – що вони хочуть створити буферну зону. Ми все ще працюємо з Україною, щоб з'ясувати, як це вписується в її стратегічні цілі на полі бою", - заявила Сабріна Сінгх.

Нагадаємо, експерт Defense Express оцінив успіхи ЗСУ на Курщині. Валерій Рябих вважає, що Курська операція триває успішно для України і принесла багато позитивних результатів.

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