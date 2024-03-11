Що війська НАТО можуть робити в Україні і де їх розмістять: експерт назвав три сценарії

Поява військових НАТО в Україні — питання часу, адже країна взяла курс на євроатлантичну інтеграцію.

НАТО не має армії, є армії держав-членів. Військові з цих країн можуть виконувати в Україні ті чи інші функції на підставі двосторонніх договорів.

Коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що Франція створює альянс із країн, відкритих для потенційного відправлення військ до України, політолог Ігор Рейтерович назвав ймовірні сценарії в ефірі телеканалу Freedom.

Сценарій перший

Перший сценарій, за його словами, передбачає не відправлення військ як таких, а лише певної кількості військових у статусі радників, інструкторів, консультантів.

“Представники різних країн НАТО можуть приїжджати до нашої країни для виконання тих чи інших завдань, і вони абсолютно мають право тут перебувати, оскільки це все регулюється двосторонніми угодами між країнами”, — зазначив Рейтерович.

Сценарій другий

Другий сценарій — “масштабування” Інтернаціонального легіону. У цьому випадку військові окремих країн Альянсу можуть бути присутніми в Україні як добровольці та влитися в ЗСУ.

“У нас є іноземний легіон. Але уявімо просто, що вся ця історія буде суттєво масштабована, і йтиметься не про тисячі, а, наприклад, про десятки тисяч військових, які захочуть допомагати Україні та стати представниками збройних сил нашої держави”, — зауважив політолог.

Сценарій третій

Третім можливим сценарієм він називає відправлення в Україну військ тих чи інших країн НАТО, які виконуватимуть тут певні завдання — безпосередньо брати участь у бойових діях чи, наприклад, вони можуть бути розміщені на певних територіях. На думку Рейтеровича, такі війська могли б прикрити Україну з боку Білорусі чи непідконтрольної Кишиневу “ПМР”, на кордонах із якими Україна змушена тримати свої війська, оскільки Росія може піти на якісь провокації.

“Уявімо ситуацію, що просто наші частини будуть замінені на якісь частини країн-членів НАТО, і, відповідно, вони своєю присутністю стримуватимуть якісь можливі провокації або напади з цього боку”, — говорить Рейтерович.

Поява військових НАТО в Україні — питання часу

Він також зазначив, що з огляду на попередній досвід НАТО, всередині цього союзу може бути створена коаліція кількох країн, які домовляться про відправлення певної кількості військ. Тоді після недовгих переговорів з Україною (на його думку, дуже коротких) вони з’являться на її території. У будь-якому разі, як наголосив Рейтерович, поява військових НАТО в Україні — питання часу, адже країна взяла курс на євроатлантичну інтеграцію.

“І зрозуміло, що питання, наприклад, про якісь бази, де можуть бути розміщені зокрема й військові інших країн, порушуватиметься в Україні не раз, воно позитивно сприйматиметься переважною більшістю наших громадян. Чому? Тому що це — одна з гарантій безпеки нашої країни в майбутньому”, — підсумував Рейтерович.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Если войска стран НАТО войдут в Украину, то где их разместят?

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