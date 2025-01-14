Що вважати перемогою у війні: Берлінська стривожила заявою про кордони 2025 року

Перемога на цьому етапі – втримати ситуацію, не дати посипатись фронту і не дозволити ворогу захопити великі міста.

Раніше в Україні перемогою у війні називали повернення кордонів 1991 року, однак на сьогодні це нереально. Тепер слід думати про те, щоби не втратити кордони 2025 року.

Таку думку ветеранка війни, волонтерка, керівниця центру підтримки авіарозвідки Марія Берлінська висловила у інтерв’ю DW.

У травні 2024 року в одному з інтерв’ю Берлінська сказала, що Україна на той час програвала війну. У новій розмові з журналістами ветеранка відповіла, чи стала держава ближчою до поразки.

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"Дивлячись, що ми вважаємо дефініцією перемоги і поразки. Перемогою спочатку ми називали кордони 91-го року. Потім все частіше почали виникати наративи про кордони принаймні 22-го року – тобто з тим, що ми не визнаємо окупацію, але що решту своєї території ми будемо повертати дипломатичним, політичним шляхом – не силою зброї лише. І зараз ми говоримо про перемогу і поразку, маючи теж у контексті на фоні певний публічний наратив, де йдеться про те, що прийде Трамп і за 24 години завершить війну", – звернула увагу волонтерка.

Вона додала, що у частини суспільства є певні такі сподівання. Водночас в іншої частини суспільства є розуміння, що так швидко війна не закінчиться.

Берлінська висловила думку, що буде перемогою України на цьому етапі війни.

"Це означає, що перемога для нас на даному етапі – це принаймні не втратити те, що ми маємо станом на зараз. Перемога – це втримати ситуацію, не дати посипатись фронту і не дати росіянам прорватись до великих міст, захопити великі міста", – пояснила ветеранка.

Адже, додала вона, після Покровська, якщо ворога захопить місто, "далі оперативний простір, і вони (російські війська – ред.) можуть йти вперед-вперед там до Павлограда і далі".

Волонтерка наголосила, що українцям слід думати про збереження кордонів 2025 року.

"Чи маємо ми кордони 91-го року – ні. Кордони 22-го, я вважаю, вже теж нереалістичні станом на початок 25-го. І нам зараз важливо вести дискусію в тому ключі, щоби не втратити кордони 25-го року – тобто кордони, які потенційно можуть бути завойовані у 25-му році, і навіть їх ми не зможемо у майбутньому відновити. От про це нам потрібно думати", – висловила думку Берлінська.

До слова, історик Ярослав Грицак вважає, що в України буде дві формули перемоги у війні – мінімум і максимум. Мінімум – вихід з війни в тих кордонах, у яких вдасться, вступ до ЄС, збереження потенціалу та людей.

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