Що взяти із собою на війну: яка вона військова тривожна валізка

Продовжується загальна мобілізація, якщо прийшла повістка, краще мати список необхідних речей під рукою. Що взяти з собою на війну розповідаємо у матеріалі ТСН.ua
Комплектація валізки військовослужбовців в більшості випадків затверджується наказом місцевого керівника в місці проходження військової служби. А тому чоловікам варто потурбуватися про себе та зібрати воєнну тривожну валізку заздалегідь.
В першу чергу потрібно взяти документи:
- Жетон із зазначенням особистого номера (іменна бирка),
- Набір простих олівців і автоматичних ручок,
- Документи: паспорт, водійські права, військовий квиток, їх краще тримати у спеціальному водонепроникному пакеті.
Перелік найнеобхіднішого, що треба взяти з собою якщо прийшла повістка такий:
Що потрібно взяти з одягу:
- Куртку з тканини, що не промокає темного кольору, дощовик поліетиленовий, штани (джинси).
- Взуття розношене і водонепроникне (кросівки), оптимальним варіантом будуть армійські берци. Безумовно, що вам зобов’язані видати військові черевики - берці, але далеко не факт, що вгадають з розміром й процес їх розкошування буде швидким та безболісним. З взуття бажано взяти гумові капці. Носити військові черевики цілодобово дуже важко. Капці пригодяться для походів в душ, нічних “вилазок” до туалету коли одягати берці далеко не обов’язково.
- Пару флісових теплих кофт, 2-3 бавовняні футболки.
- Шкарпетки бавовняні та вовняні, пар 10 мінімум, труси. Зайві пари шкарпеток і трусів не завадять.
- Рукавички тонкі шкіряні, можна велосипедні.
- Чорну або зелену шапку і баф. Згідно з чинними нормами речового забезпечення у Збройних силах України, військовослужбовцям мають видаватися декілька видів шапок: зимова, шапка-підшоломник та демісезонний і зимовий бафи. Але мати власну флісову шапку та баф не завадить. Баф - це частина одягу, що захищає шию та обличчя людини від пилу, вітру та снігу.
- Шкіряний ремінь, найкраще офіцерський.
Екіпіровка, яка знадобиться в армії:
- Годинник, якщо є, протиударний, водонепроникний з підсвічуванням циферблата, ідеально в гумовому корпусі.
- Ліхтарик невеликий світлодіодний. Батарейки на зміну (кілька штук).
- Складаний похідний ніж зі всякими корисними штуками (ложка, виделка) в чохлі.
- Металева похідна кружка.
- Каримат туристичний, спальний мішок.
- Протисонцеві пластикові окуляри в надійній оправі, пилозахисні окуляри з поролоновим ущільнювачем, але без дзеркальних скел.
- Рюкзак чорного або захисного кольору, літрів на 60.
- Телефон, бажано прогумований, не сенсорний із запасною батареєю. Зарядка для телефону, якщо є автомобільна теж можна взяти, павербанк.
- Запальничка (кілька штук), сірники.
Засоби індивідуальної гігієни
Основні засоби для гігієни ніхто видавати не буде, а необхідність в них очевидна. Тому потрібно взяти:
- Невеликий рушник, ще краще пару рушників.
- 2-3 шматки туалетного мила, 1-2 шматки - господарського.
- Зубну пасту та щітку бажано в чохлі.
- Манікюрні ножиці чи кусачки,
- Туалетний папір.
- Бритву звичайна або одноразові станки, сухі та вологі серветки.
Що потрібно покласти в аптечку яку потрібно взяти на війну
Мова йде саме про медичні препарати та пігулки, які потрібні саме вам. Адже якісною бойовою аптечкою вас забезпечить держава, тому покласти в аптечку потрібно саме ті ліки, які допомагають вам. Потрібно покласти ліки проти головного болю, препарати від отруєння, діареї, антибіотики, знеболювальні та жарознижувальні засоби, судинозвужувальні краплі в ніс, пластирі від мозолів та порізів, йод, зеленку, бинти, звичайний дитячий крем.
Список можна доповнити своїм переліком речей, звичайно. Наведений вище найнеобхідніші речі, які дозволять відчувати себе нормально в розташуванні частини або на укріплених позиціях.
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