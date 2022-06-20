Що взяти з собою на війну

Що взяти із собою на війну: яка вона військова тривожна валізка

Що взяти із собою на війну: яка вона військова тривожна валізка

Продовжується загальна мобілізація, якщо прийшла повістка, краще мати список необхідних речей під рукою. Що взяти з собою на війну розповідаємо у матеріалі ТСН.ua

Комплектація валізки військовослужбовців в більшості випадків затверджується наказом місцевого керівника в місці проходження військової служби. А тому чоловікам варто потурбуватися про себе та зібрати воєнну тривожну валізку заздалегідь.

В першу чергу потрібно взяти документи:

Жетон із зазначенням особистого номера (іменна бирка),

Набір простих олівців і автоматичних ручок,

Документи: паспорт, водійські права, військовий квиток, їх краще тримати у спеціальному водонепроникному пакеті.

Перелік найнеобхіднішого, що треба взяти з собою якщо прийшла повістка такий:

Що потрібно взяти з одягу:

Куртку з тканини, що не промокає темного кольору, дощовик поліетиленовий, штани (джинси).

Взуття розношене і водонепроникне (кросівки), оптимальним варіантом будуть армійські берци. Безумовно, що вам зобов’язані видати військові черевики - берці, але далеко не факт, що вгадають з розміром й процес їх розкошування буде швидким та безболісним. З взуття бажано взяти гумові капці. Носити військові черевики цілодобово дуже важко. Капці пригодяться для походів в душ, нічних “вилазок” до туалету коли одягати берці далеко не обов’язково.

Носити військові черевики цілодобово дуже важко. Капці пригодяться для походів в душ, нічних “вилазок” до туалету коли одягати берці далеко не обов’язково. Пару флісових теплих кофт, 2-3 бавовняні футболки.

Шкарпетки бавовняні та вовняні, пар 10 мінімум, труси. Зайві пари шкарпеток і трусів не завадять.

Рукавички тонкі шкіряні, можна велосипедні.

Чорну або зелену шапку і баф. Згідно з чинними нормами речового забезпечення у Збройних силах України, військовослужбовцям мають видаватися декілька видів шапок: зимова, шапка-підшоломник та демісезонний і зимовий бафи. Але мати власну флісову шапку та баф не завадить. Баф - це частина одягу, що захищає шию та обличчя людини від пилу, вітру та снігу.

Шкіряний ремінь, найкраще офіцерський.

Екіпіровка, яка знадобиться в армії:

Годинник, якщо є, протиударний, водонепроникний з підсвічуванням циферблата, ідеально в гумовому корпусі.

Ліхтарик невеликий світлодіодний. Батарейки на зміну (кілька штук).

Складаний похідний ніж зі всякими корисними штуками (ложка, виделка) в чохлі.

Металева похідна кружка.

Каримат туристичний, спальний мішок.

Протисонцеві пластикові окуляри в надійній оправі, пилозахисні окуляри з поролоновим ущільнювачем, але без дзеркальних скел.

Рюкзак чорного або захисного кольору, літрів на 60.

Телефон, бажано прогумований, не сенсорний із запасною батареєю. Зарядка для телефону, якщо є автомобільна теж можна взяти, павербанк.

Запальничка (кілька штук), сірники.

Засоби індивідуальної гігієни

Основні засоби для гігієни ніхто видавати не буде, а необхідність в них очевидна. Тому потрібно взяти:

Невеликий рушник, ще краще пару рушників.

2-3 шматки туалетного мила, 1-2 шматки - господарського.

Зубну пасту та щітку бажано в чохлі.

Манікюрні ножиці чи кусачки,

Туалетний папір.

Бритву звичайна або одноразові станки, сухі та вологі серветки.

Що потрібно покласти в аптечку яку потрібно взяти на війну

Мова йде саме про медичні препарати та пігулки, які потрібні саме вам. Адже якісною бойовою аптечкою вас забезпечить держава, тому покласти в аптечку потрібно саме ті ліки, які допомагають вам. Потрібно покласти ліки проти головного болю, препарати від отруєння, діареї, антибіотики, знеболювальні та жарознижувальні засоби, судинозвужувальні краплі в ніс, пластирі від мозолів та порізів, йод, зеленку, бинти, звичайний дитячий крем.

Список можна доповнити своїм переліком речей, звичайно. Наведений вище найнеобхідніші речі, які дозволять відчувати себе нормально в розташуванні частини або на укріплених позиціях.

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