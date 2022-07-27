Що з Антонівським мостом: військовий експерт розповів про майбутнє споруди

Антонівський міст вже непридатний для пересування техніки.

Про це в інтерв'ю ведучій Наталі Мосейчук для ТСН.ua розповів полковник запасу, який перебував у полоні 2014 року, і колишній радник керівника Донецької ОДА Роман Світан.

"Антонівський міст розбомбили до рівня повного неприйняття його до виконання бойових завдань. Там можна буде ходити лише пішки. І те, що сьогодні зробили – не означає, що на цьому закінчили. Якщо там буде помічено військові колони або якийсь рух, його доб'ють до кінця", – зазначив Світан.

Нагадаємо, у ніч проти 27 липня на ньому знов пролунали вибухи. Вони були такими гучними, а спалахи - яскравими, що спочатку здавалося: переправу вщент зруйновано. Але опівдні окупанти поширили відео: міст встояв, щоправда, підвозити ним боєприпаси та військову техніку тепер не вдасться.

Пізніше у Мережі з'явилося відео руйнувань переправи після ударів ЗСУ.

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