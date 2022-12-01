Що задумала армія Білорусі і чи можливе вторгнення: аналіз від ГУР

У розвідці оцінили, наскільки реальна загроза вторгнення з Білорусі.
Ознак створення потужного ударного угруповання ворога на території Білорусі станом на зараз немає.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
За його словами, від 1 грудня у збройних сил Білорусі розпочинається новий навчальний рік. Тому Україна очікує там активізацію бойової підготовки.
"Війська будуть виходити на полігони, відпрацьовуватимуть різні питання бойового злагодження, перевірки родів і військ. Тож очікуємо на білоруській території активних заходів, насамперед з оперативної та бойової підготовки. Ми готові до цього. Але хочу зазначити, що на сьогодні ознак створення потужного ударного угруповання на території Білорусі не видно", — пояснив Скібіцький.
Проте він попередив, що "на перспективу" зберігається загроза застосування угруповання так званої "Союзної держави" Білорусь-Росія. Проте для цього недостатньо озброєння.
Адже наразі РФ активно знімає озброєння та військову техніку зі складів зберігання, арсеналів, центрів забезпечення для того, щоб поповнити втрати й укомплектувати створені після мобілізація з’єднання й частини.
Загроза наступу з Білорусі
ТСН.ua писав, яким є рівень загрози для України з боку Білорусі і чи можливий новий наступ на Київ.
Лукашенко заявляв, що може задіяти 35-40 тис. білоруських військових у війні проти України, але не буде цього робити.
Американський генерал Бен Годжес вважає, що якщо Олександр Лукашенко віддасть своїй армії наказ наступати, білоруси можуть повстати.
Військовий експерт Сергій Грабський певен, що білоруси виконуватимуть наказ, який надійде з Кремля.
Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що РФ у своїх планах розглядає можливість нового наступу з Білорусі на територію України. За його словами, окупанти можуть напасти або на Волинь, або на Київ.
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв також не виключив можливості повторного наступу російської окупаційної армії на Київ. Але для цього загарбникам потрібен час.