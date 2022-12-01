Що задумала армія Білорусі і чи можливе вторгнення: аналіз від ГУР

У розвідці оцінили, наскільки реальна загроза вторгнення з Білорусі.

Ознак створення потужного ударного угруповання ворога на території Білорусі станом на зараз немає.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, від 1 грудня у збройних сил Білорусі розпочинається новий навчальний рік. Тому Україна очікує там активізацію бойової підготовки.

Також читайте У Білорусі з полігону втекли російські мобілізовані: подробиці

"Війська будуть виходити на полігони, відпрацьовуватимуть різні питання бойового злагодження, перевірки родів і військ. Тож очікуємо на білоруській території активних заходів, насамперед з оперативної та бойової підготовки. Ми готові до цього. Але хочу зазначити, що на сьогодні ознак створення потужного ударного угруповання на території Білорусі не видно", — пояснив Скібіцький.

Проте він попередив, що "на перспективу" зберігається загроза застосування угруповання так званої "Союзної держави" Білорусь-Росія. Проте для цього недостатньо озброєння.

Адже наразі РФ активно знімає озброєння та військову техніку зі складів зберігання, арсеналів, центрів забезпечення для того, щоб поповнити втрати й укомплектувати створені після мобілізація з’єднання й частини.

Загроза наступу з Білорусі