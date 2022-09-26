Що задумав Путін: експерт назвав приховану мету мобілізації в Росії

Президент Росії Володимир Путін, оголосивши так звану "часткову мобілізацію", намагається не лише врятувати ситуацію на фронті, але й вирішити "етнічне питання" в національних республіках РФ.

Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов на Youtube-каналі ТСН.

"Основна хвиля мобілізації стосується національних меншин, тобто суб'єктів Російської Федерації - Башкортостан, Бурятія, республіки Північного Кавказу. Для чого це робиться? Вирішуються етнічні питання. За рахунок війни в Україні російська влада має наміру позбавитися можливих протестних елементів за національною ознакою і відповідно за політичними вподобаннями", - пояснив він.

За словами експерта, йдеться фактично про "чистки" місцевого населення, і в суб'єктах РФ це теж розуміють.

"Давайте подивимося на реакцію всередині самої Російської Федерації. Вже прозвучали заяви Рамзана Кадирова, який прекрасно зрозумів, про що йде мова. Чечня не буде проводити мобілізацію на території республіки, бо начебто вже мобілізували на 254%. Звідки цей план взявся, ні для кого не зрозуміло, але менше з тим це перший тривожний дзвоник", - зазначив Снєгирьов.

Експерт також нагадав, що в чотирьох суб'єктах РФ наступного дня після оголошення мобілізації губернатори "заявили про порушення самого призову - так званої часткової мобілізації".

"Себто мобілізації підлягають навіть ті, хто мав би отримати бронь. Йдеться про те, що з національних республік забирають всіх без винятку. Акцент робиться саме за національною ознакою. Це не можуть не розуміти в РФ, що вже викликає протести. В Дагестані перекривають дороги, заяви в Чечні, те саме Татарстан", - підкреслив він.

Снєгирьов не виключив, що "так звана часткова мобілізація може викликати соціальні заворушення в регіонах РФ".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 вересня заявив, що Росія протистоїть колективному Заходу, тому для захисту, за словами диктатора, необхідно провести часткову мобілізацію.

Згідно з рішенням Путіна, призову на військову службу повинні підлягати ті, хто проходив службу в лавах збройних сил РФ, перебувають у запасі, мають певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Всього було оголошено про плани мобілізувати 300 тисяч осіб. Ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов стверджує, що у відповідному указі Путіна є секретний пункт, де йдеться про призов мільйона громадян РФ.

Читайте також: