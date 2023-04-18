Що загрожує ухилянтам від мобілізації, чи можуть їх призвати на війну

Відповідальність за ухилення від мобілізації

Відповідно до Законів України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про військовий обов’язок і військову службу” громадяни, які ухиляються від призову за мобілізацією, військового обліку несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством. Відповідальність залежить від скоєного правопорушення.

Як розповів начальник Печерського територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Києва полковник Сергій Калугін, до особи, яка підлягає призову та відмовляється виконувати правила військового обліку, може застосовуватись відповідальність згідно із законодавством України. Наприклад, якщо військовозобов'язаний ухиляється від повістки для звірки військово-облікових даних, то до нього застосовується адміністративна відповідальність — штрафи у розмірі від 510 до 1700 грн. Якщо військовозобов’язаний прийшов звірку військово-облікових даних, медичну комісію для призову й уникнув відправки до лав ЗС України у військову частину, то в такому разі настає кримінальна відповідальність. Це стаття 336 Карного кодексу України «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період» згідно з якою ухилянт карається позбавленням волі на термін від 3 до 5 років.

Але навіть настання кримінальної відповідальності не заважає призвати ухилянта до лав ЗСУ

Наявність засудження за ухилення від мобілізації не є перешкодою для подальшої мобілізації такої особи. Тобто, навіть якщо військовозобов’язаного було засуджено за ухилення від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу та звільнено від відбування покарання, його можуть призвати до лав ЗСУ.

Згідно з пунктом 9 статті 14 Закону «Про військовий обов’язок та військову службу" на військовий облік беруть і тих військовозобов’язаних громадян, яких, зокрема, раніше було засуджені до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступку, нетяжкого злочину, у тому числі зі звільненням від відбування покарання.

Згідно з пунктом 4 статті 12 Кримінального кодексу, нетяжким злочином є діяння, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше 10 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше 5 років. А оскільки ухилянту згідно з Кримінальним кодексом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації вважається нетяжким злочином.

Тобто у Міністерстві оборони підкреслили, що якщо громадянин навіть був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення нетяжкого злочину, у тому числі зі звільненням від відбування покарання, і перебуває у військовому запасі та не є заброньованим в установленому порядку на період мобілізації, він підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Читайте також: