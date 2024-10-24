Що заважає ворогу захопити Покровськ: звіт ISW

За оцінками аналітиків, російські окупанти найближчими днями можуть захопити Селидове, але це не означає майбутнє захоплення Покровська.

Російські війська за останні дні досягли тактичних успіхів у захопленні Селидового та його околиць у Донецькій області. Але концентрація окупантів на південному напрямку суттєво уповільнює можливе захоплення Покровська.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Успіх російської армії у Селидовому та на його околицях був досягнутий за рахунок здатності ворога підтримувати масштабний наступ безпосередньо на Покровськ, як визначену раніше оперативну мету.

Геолокаційні кадри за 22 і 23 жовтня демонструють просування окупантів уздовж вулиці Східна на північному сході Селидового, а також на північ уздовж вулиць Берегової та Захисників на сході міста у напрямку до його центру.

Геолокаційні кадри також вказують на те, що елементи російської 114-ї мотострілецької бригади захопили Ізмайлівку, що на південний схід від Селидового.

Опубліковані 23 жовтня додаткові геолокаційні кадри свідчать про те, що загарбники також просунулася на північно-східну околицю Новоселидівки і в поля на північний захід від Цукуриного.

Російські медіа стверджували, що армія РФ просунулася на північ Селидового та досягла околиць Вишневого по трасі С05091. Просуваючись на північний захід від Цукуриного, ворог також мав територіальні здобутки у Гірнику, хоча аналітики поки що не знайшлипідтвердження цим заявам.

В ISW зазначають, що просування російських військ до Селидового, їхні територіальні здобутки на південь і північ від міста можуть невдовзі змусити українські війська вивести свої сили з цього району, аби не опинитися у пастці в котлі, що руйнується.

Водночас аналітики вказали, що Сили оборони України, схоже, взяли на себе зобов'язання надійно обороняти Селидове і суттєво затримали просування ворога відтоді, він уперше почав наступ на місто приблизно у серпні 2024 року.

"Селидове не є оперативною метою Росії на цій ділянці фронту, і рішення України захищати населений пункт, ймовірно, закріпило відносно великий контингент російських військ на південному фланзі Покровська, який є першочерговою та оперативно значущою ціллю Росії в цьому районі", – йдеться у повідомленні ISW.

Цю динаміку відзначив і український військовий оглядач Костянтин Машовець. За його словами, російське командування на Покровському напрямку зараз стикається з кількома більш локалізованими "проблемами", що не дають ворогу прямо захопити Покровськ.

Машовець зауважив, що тоді, коли велика кількість російських сил була перекинута на весь Покровський фронт, великий контингент підрозділів 2-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії був задіяний до спроб захопити Селидове, а не до розвитку атак на Покровськ.

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Аналітик вважає, що командування РФ створило великий оперативний резерв для наступу на Покровськ і Мирноград. Однак ці війська загрузли в атаках на Селидове та південний фланг Покровська, який вороже командування планувало швидко захопити.

З аналізам Машовця погодився російський військовий блогер, ексінструктор підрозділу "Шторм-Z". Він заявив, що попри загальновизнану важливість захоплення Покровська, "процес буксує". Блогер зазначив, що зацикленість російського командування на південному фланзі Покровська призвела до "розпорошення сил і засобів". А це спровокувало "надмірні" втрати російської піхоти та дало українським силам додатковий час на подальше укріплення Покровська.

За оцінками ISW, російські окупанти найближчими днями можуть захопити Селидове, але це не означає захоплення Покровська. Аналітики вважають, що захоплення Селидового, ймовірно, виснажило і виснажує армію РФ та знизить її боєздатність, якщо ворог отримає наказ розвернутися в напрямку Покровська.

"Українська оборона Покровська та підступів до нього (а саме залізниці та шосе М-30) вже стримує російське просування до міста, а виснаження російських сил у цьому районі, ймовірно, ще більше сповільнить це просування. Це завдасть шкоди російським наступальним перспективам у цьому районі впродовж наступних тижнів", – йдеться у висновку ISW.

Мапа бойових дій навколо Покровська / Мапа: ISW

Нагадаємо, за свіжими даними аналітиків Deep State, протягом доби росіяни просунулись у Селидовому, Костянтинівці, Ізмайлівці та біля Богоявленки.

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