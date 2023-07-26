Що заважає зараз звільнити Донецьк та Запорізьку АЕС: військовий експерт пояснив

За його словами, у ЗСУ дуже багато напрямків застосування сили.

Українські військові вже мають можливості для того, аби звільнити від окупантів Запорізьку атомну станцію.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"У нас дуже багато напрямків застосування сили. Починаючи від прориву Запорізького спрямування, виходу на Азовське узбережжя, форсування Дніпра – заходу до Криму. Форсування Дніпра вже можливе в районі Каховського водосховища. До речі, звільнити ту саму Запорізьку атомну станцію вже можливо. Є малі тактичні ходи, але які можуть призвести до дуже великих геополітичних наслідків. Припустимо, захід до Донецька. Прохід близько 10 кілометрів до центру міста призведе до масштабних геологічним зрушень у військово-політичному моноліті Росії”, - розповів Роман Світан.

За його словами, у українських військових дуже багато механізмів, якими можна змінити хід військових дій. Не використовують їх зараз з різних причин.

“Якщо вибирати, припустимо, рух з-під Орєхового у бік Токмака, використання сил і засобів, які вже були знищені росіянами… Половина цих сил і коштів, якби використовувалася в районі Донецька – ми вже були б у місті. Але захід до Донецька – це не звільнення Донецької області. Для того, щоб деокупувати весь Донбас нам доведеться обходити його, відрізати від Росії аж по Луганськ, тобто виходить з-під Сватового на Луганськ”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що у Росії заявили про "захоплення" нових сіл на Луганщині.

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