Що змінить весняне бездоріжжя на фронті та чого очікувати від росіян: експерт пояснив

Там, де росіянам будуть дозволяти умови, вони застосовуватимуть все.

Весняна погода впливає на російських окупантів, тому вони намагаються застосовувати все, що у них є.

Про це в ефірі “1+1” повідомив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

“Змінить на тих ділянках, де російські війська активно застосовують свої танки... Але там, де дозволятиме погода і умови, вони будуть застосовувати все. Тому що час тисне і їм”, - розповів Мусієнко.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині укріпляють лінію оборони та встановлюють "зуби дракона".

Читайте також: