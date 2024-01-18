Що зміниться в новому законі про мобілізацію та які результати рекрутингу: в Міноборони розповіли

Перші результати рекрутингової компанії показали, що 46 тисяч українців вже відгукнулися на вакансії.

Головна мета нового мобілізаційного проєкту - створити умови для демобілізації українських військових, які з 2022 року перебувають на передовій.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

"Головна ідея незмінна. Наша задача – створити умови, при яких ті люди, які з 2022-го року, з лютого, вже скоро два роки захищають Україну, мали можливість звільнитись і відпочити. Для цього нам треба створити умови, зокрема - знайти і підготувати заміну цим військовослужбовцям", - сказала Наталія Калмикова.

Водночас перші результати рекрутингової компанії показали, що 46 тисяч українців вже відгукнулися на вакансії.

"Станом на 15 січня... ми маємо понад 46 тисяч відгуків на вакансії... Це ситуація, коли людина тим чи іншим способом зв’язалась з рекрутером чи представником військової частини. Всього зараз вже розміщено 3200 вакансій і ми маємо розуміти, що одна вакансія – це не обов’язково єдина посада, вакансія може передбачати дві-три і більше людей на аналогічну посаду... Ми можемо говорити про те, що в Україні багато людей шукають можливість, як долучитися до захисту країни", - додала Калмикова.

Щодо того, які спеціальності в ЗСУ користаються найбільшим попитом, вона зазначила, що це залежить від конкретного майданчика та його цільової аудиторії.

Нагадаємо, що у Чернівцях ТЦК звинуватили у побитті та викраденні музиканта.

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