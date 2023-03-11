Що змусить росіян перехотіти воювати: генерал Кривонос дав відповідь

Треба почати бомбити Росію хоча б углиб 500-800 км, вважає Сергій Кривонос.

Лише регулярні удари по території РФ змусять окупантів перехотіти воювати.

Про це заявив генерал ЗСУ Сергій Кривонос в ефірі Еспресо.

"Для нас завдання, аби зупинити ворога - це власними ресурсами пришвидшити виготовлення великої кількості безпілотних летальних апаратів з потужною завантаженістю по вибухових речовинах, щоб почати бомбити Росію хоча б углиб 500-800 км. Коли ми вийдемо на систематичне відпрацювання по території РФ нашими засобами, то це достатньо пришвидшить у росіян бажання закінчити війну", - сказав генерал.

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Ексзаступник секретаря РНБО наголосив, що поодиноких ударів недостатньо.

"А от адекватна відповідь, за кількістю ураження їхніх об'єктів, може противника зупинити. Тому, треба як найшвидше нарощувати наші спроможності по кількох напрямках. Перше – власне виробництво, а друге – дипломатичний фронт, щоб союзники надали нам засоби ураження значно більшої дальності. А ще й третє – дотиснути наших американських партнерів, щоб скоріше запрацював лендліз у тому обсязі, який ми очікували, але поки що цього немає", - додав Кривонос.

Нагадаємо, втрати Росії у війні сягнули рекордної позначки за два тижні.

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