Що змусить Росію припинити вогонь: Подоляк назвав два дієві інструменти

Росію можна змусити до припинення вогню на справедливих умовах, якщо застосувати до держави-агресорки два дієві інструменти – нафтове ембарго та суттєве нарощення ударів по російській території.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі “24 каналу”.

Він наголосив, що Україні потрібне припинення вогню на відносно справедливих умовах, щоб підвищувати свої вимоги для завершення війни.

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Досягнути цього можна двома ефективними інструментами тиску на Росію. Перший – це економічний, який передбачає посилення санкцій щодо російської нафти.

“Нафтове ембарго доволі швидко остаточно обнулить можливість Росії отримувати ситуативні доходи для фінансування навіть не мілітарного блоку, а рекрутингових програм, тобто брати живу силу. Вони ж воюють живою силою”, – пояснив Подоляк.

Другий інструмент полягає в суттєвому нарощуванні ракетних і дронових ударів по території Росії.

За словами Подоляка, знищення підприємств нафтопереробної галузі на території європейської частини Росії вже суттєво підриває логістичні спроможності окупантів насичувати ресурсом лінію фронту.

Нагадаємо, очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов раніше заявив, що припинення вогню між Російською Федерацією та Україною можливе вже 2025 року.

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