Що ЗСУ дає взяття лінії Андріївка-Кліщіївка: екскомандир полку "Азов" пояснив важливі деталі

Коли українські військові взяли лінію Андріївка-Кліщіївка - це дало їм вогневий контроль над частиною міста Бахмут. Це є опорна лінія для реалізації подальших планів ЗСУ.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін.

За його словами, офіційні повідомлення про взяття населених пунктів не означає, що там припиняються бої. Там тривають бої, оскільки окупанти намагаються стримати українських військових.

"На мою особисту думку, найближчим часом ворог більше буде думати не про повернення цих населених пунктів, а про стримання нас та відновлення власних сил, на облаштування своєї лінії оборони. Ворог точно буде максимально наносити ураження за допомогою артилерії, дронів, фабів, щоб затримати наше просування", – зазначив Максим Жорін.

Він також додав, що поки російські окупанти не замінять підрозділи на боєздатні й не піднімуть морально-психологічний стан особового складу, зарано говорити про спроби контрнаступу.

“72-га мотострілкова бригада рф повністю розбита, і найближчим часом на фронті навряд ми її побачимо, бо управління майже знищене. 31-ша та 83-тя десантно-штурмові суттєво потрьопані. Всі придані сили типу “Еспаньйоли” просто з***лись звідти. Але все це тимчасово. Як тільки вони зберуть раму, знову будуть пробувати наступати”, – резюмував Жорін.

Нагадаємо, що загальна ситуація на східному напрямку залишається складною, окупанти не залишають намірів штурмувати позиції ЗСУ.

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