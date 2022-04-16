"Щоб лякати та вбивати": Подоляк назвав причину навмисних бомбардувань Росією українських мирних міст

Добре, що решта Європи не чує цих страшних звуків, наголосив радник очільника ОП.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни навмисне щоночі бомблять мирні міста України, щоб лякати та вбивати.

Про це він написав у своєму телеграмі.

"52 ночі сотні тисяч українців чують виття сирен і страшний звук крилатих ракет. Ніхто не знає, де саме вони впадуть і кого вб'ють. Але ми чудово знаємо, що росіяни навмисне щоночі бомблять наші мирні міста. Щоб лякати та вбивати. Добре, що решта Європи не чує цих страшних звуків", - написав він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 52-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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