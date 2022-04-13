"Щоб ми завершили цю справу": Резніков закликав надати Україні сучасну зброю дальньої дії

"Щоб ми завершили цю справу": Резніков закликав надати Україні сучасну зброю дальньої дії

Україні потрібні не лише санкції, наголосив він.

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до країн-партнерів із закликом надати державі зброю дальньої дії, щоб війна в Україні не поширились на інші території.

Про це йдеться у відеокоментарі голови Міноборони.

"Дуже важливо, щоб ваш уряд, ваші люди зрозуміли, що нам необхідно більше зброї, більше сучасної зброї. Не радянського зразка, а сучасної – натівської. І ваша країна, ваш уряд мають її. І ви можете це зробити", – сказав Резніков.

"Нам необхідні РСЗВ, танки, броньовані машини та 155-міліметрова артилерія, не 152-міліметрова, як у Радянському Союзі. І я прошу обговорити це питання у вас у країні, щоб ми їх отримали і завершили цю справу", – закликав міністр оборони.

Він наголосив, що Україні потрібні не лише санкції, але й зброя.

"Якщо цю справу відкласти, то те ж саме буде і в Європі", – наголосив Резніков.

«Дайте нам інструменти, і ми завершимо справу» «Дайте нам інструменти, і ми завершимо справу» Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до країн-партнерів із зруйнованого російськими загарбниками Гостомеля та закликав надати нам зброю дальньої дії, аби те, що відбувається зараз в Україні, не прийшло у інші країни. «Нам потрібні не лише санкції, але і зброя. Якщо цю справу відкласти, то те ж саме буде і в Європі» #stoprussia Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Середа, 13 квітня 2022 р.

Нагадаємо, 12 квітня голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що до України надійде чергова партія зброї від Євросоюзу.