Щоб накопичити достатньо зброї: Подоляк описав тактику ЗСУ в Сєвєродонецьку

Щоб накопичити достатньо зброї: Подоляк описав тактику ЗСУ в Сєвєродонецьку

Тактика українських військових у районі Сєвєродонецька на цьому етапі полягає у вимотуванні російських військ, наскільки це можливо, щоб завдати їм втрат і в живій силі, і в озброєнні.

Україна сподівається за цей час накопичити достатню для контрнаступу кількість зброї.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю радіо BBC, пише "Укрінформ".

"Ми сподіваємося за цей час накопичити достатньо зброї від наших партнерів, аби мати можливість почати ефективний контрнаступ", – сказав радник голови ОП.

Він наголосив, що на сьогодні на сході країни тривають інтенсивні бої, внаслідок яких Україна зазнає значних втрат.

"І причина цього полягає у цілковитому браку паритету щодо артилерії. Російські війська кинули майже всі неядерні озброєння на фронт", – сказав Подоляк.

Він уточнив, що йдеться про важку артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію. Саме тому, за словами радника голови ОП, держава хоче домогтися певного паритету з армією РФ щодо вогневих потужностей та постійно порушує це питання перед західними партнерами.

Нагадаємо, Подоляк також повідомив, що щодня у боях гинуть 100-200 українських військових.

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