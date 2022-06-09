Щоб накопичити достатньо зброї: Подоляк описав тактику ЗСУ в Сєвєродонецьку

Тактика українських військових у районі Сєвєродонецька на цьому етапі полягає у вимотуванні російських військ, наскільки це можливо, щоб завдати їм втрат і в живій силі, і в озброєнні.
Україна сподівається за цей час накопичити достатню для контрнаступу кількість зброї.
Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю радіо BBC, пише "Укрінформ".
"Ми сподіваємося за цей час накопичити достатньо зброї від наших партнерів, аби мати можливість почати ефективний контрнаступ", – сказав радник голови ОП.
Він наголосив, що на сьогодні на сході країни тривають інтенсивні бої, внаслідок яких Україна зазнає значних втрат.
"І причина цього полягає у цілковитому браку паритету щодо артилерії. Російські війська кинули майже всі неядерні озброєння на фронт", – сказав Подоляк.
Він уточнив, що йдеться про важку артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію. Саме тому, за словами радника голови ОП, держава хоче домогтися певного паритету з армією РФ щодо вогневих потужностей та постійно порушує це питання перед західними партнерами.
Нагадаємо, Подоляк також повідомив, що щодня у боях гинуть 100-200 українських військових.
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