"Щоб наша армія була забезпечена": Шмигаль розповів про здобутки України на фінансовому фронті

"Щоб наша армія була забезпечена": Шмигаль розповів про здобутки України на фінансовому фронті

За кілька годин МВФ розгляне питання виділення Україні 1,4 млрд дол. екстреної підтримки.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава формує нові резерви та акумулює ресурси, щоб армія була забезпечена всім необхідним і для оборони, і для подальшого звільнення окупованих територій.

Про це голова уряду сказав у відеозверненні 9 березня.

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"Вчора відбувся черговий аукціон із продажу військових облігацій на 6,6 млрд грн. Також Національний банк України ухвалив рішення про викуп військових облігацій Уряду ще на 20 млрд грн", – розповів Шмигаль.

Він також поінформував, що завдяки зусиллям президента, уряду, дипломатів дедалі більше країн приєднуються до проукраїнської коаліції. Державі допомагають десятки країн та організацій: фінансово, гуманітарно, військово.

Так, 8 березня США збільшили з 10 до 12 млрд дол. потенційний пакет допомоги для України, який невдовзі розгляне Конгрес.

Світовий банк затвердив пакет допомоги Україні в обсязі 700 млн дол.

Європейський банк реконструкції та розвитку 9 березня оголосив про виділення "пакету стійкості" у сумі 2 млрд євро для підтримки України.

А вже за кілька годин МВФ розгляне питання виділення Україні 1,4 млрд дол. екстреної підтримки.

Наступного тижня очікується перший транш у 300 млн євро макрофінансової підтримки від ЄС, який екстрено виділив Україні 1,2 млрд євро. За тиждень – другий транш.

"Хочу подякувати тим підприємцям та компаніям, які сьогодні, у воєнні часи, сплачують податки, виплачують заробітну плату своїм співробітникам та усіляко підтримують армію. Ваш внесок в перемогу неоціненний! Дякую!" – наголосив Шмигаль.