Щоб наші солдати виживали: в Україні розпочалося будівництво капітальних оборонних укріплень (фото)

Зараз під Авдіївкою, де російська армія вперлася саме в українські укріплення, втрати РФ майже в 10 разів більші, ніж втрати ЗСУ.

У різних регіонах розпочалося будівництво капітальних оборонних укріплень. Окопи, доти. Це вселяє оптимізм. Бо збереження людей – головне завдання. Тимчасову окупацію руїн Мар'їнки можна пережити. А людей не повернути.

Про це написав журналіст Денис Казанський та оприлюднив фото оборонних укріплень.

"Ресурсів у РФ більше, ніж в України. Але вони не нескінченні, і вони вичерпаються, якщо змусити Росію зазнати незрівнянно більших втрат. Зараз під Авдіївкою, де російська армія вперлася саме в українські укріплення, втрати РФ майже в 10 разів більші, ніж втрати ЗСУ. Це задокументовані дані – те, що вдалося порахувати завдяки засобам об'єктивного контролю. З такими втратами РФ ніколи не зможе завдати поразки Україні", - зазначив журналіст.

Казанський наголосив, що саме тому потрібно будувати суцільні лінії укріплень. "Одну за одною. 3, 4, 5 лінії оборони. Щоб тільки думка про наступ викликала в окупантів жах. Щоб наші солдати виживали, а російські – помирали у непотрібних м'ясних штурмах", - підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і Головнокомандувач України генерал Валерій Залужний повідомили про намір посилити українську оборону.

Читайте також: