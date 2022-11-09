Щоб не бовкнули зайвого: спікер Путіна особисто провів у Луганську "навчання" для роспропагандистів

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відвідував тимчасово окупований Луганськ.

Про це заявив перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

За даними представника країни-терористки, Пєсков їздив до окупованого Луганська, щоб розповісти пропагандистським медійникам, як треба висвітлювати інформацію. У Кремлі назвали це "навчанням пресслужб та ЗМІ".

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"Дякую Дмитру Сергійовичу (Пєскову). Він тільки сьогодні вночі повернувся з Луганська, де проводив програму навчання для представників засобів масової інформації та пресслужб "Луганської" та "Донецької Народних Республік", - сказав Кирієнко.

Нагадаємо, уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські окупанти створюють на захоплених територіях України регіональні відділення так званої "Юнармії", де загарбники намагаються налаштувати українських дітей проти власної країни та готують їх до вступу в "добробати".

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України 8 листопада, російські пропагандисти поширили чергову брехню про те, що у зв’язку із ситуацією на фронті, Україна потребує донорської крові, а тому начебто попросила її у членів-країн НАТО. Пропагандисти цинічно брешуть, що, мовляв, після вибіркової перевірки переданої крові, буцімто було виявлено, що вона інфікована.

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