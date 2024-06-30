Щоб не дратувати Путіна: Зеленський про те, чому США не бачать Україну в НАТО сьогодні

Президент Володимир Зеленський вважає, що США не запрошують Україну до НАТО сьогодні, щоб не дратувати російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer.

За його словами, членство України сьогодні не підтримують ані чинний президент Джо Байден, ані кандидат в президенти США Дональд Трамп.

"Ми розуміємо, що Білий дім не готовий дати нам запрошення. Вони говорять про це відкрито. Про це говорить президент Байден. А Трамп говорить, що якби не НАТО, то і війна могла б не початися. Ми з вами чуємо обидві думки двох партій. І це говорить про те, що всі не бачать сьогодні Україну в НАТО. На жаль", - сказав президент.

Однак, за словами Зеленського, така обережна політика США схожа на "кроки сапера на мінному полі", а не на політику світових лідерів. Він наголосив – якщо НАТО не хоче сьогодні брати Україну у свій союз, то Україна просить дати їй все, щоб вона могла сама захистити себе від агресії РФ.

"Розуміючи це все, якщо для нас сьогодні немає запрошення, то ми хочемо конкретики. Якщо Америка боїться дратувати Путіна, а саме через це нас туди не запрошують, то ми просимо США дати нам максимально все те, що може нас захистити. Ми просимо Patriot, достатню кількість F-16, достатню кількість зброї, щоб захистити себе", - заявив президент.

Нагадаємо, Зеленський назвав єдину на сьогодні можливу модель перемовин з Путіним.

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