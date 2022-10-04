"Щоб не опинитися вбитим": мобілізовані росіяни почали здаватися в полон ЗСУ (відео)

Один із мобілізованих розповів, що гуглив, як можна здатися в полон, щоби не опинитися вбитим.

Перші мобілізовані росіяни почали здаватися в полон Силам оборони України за допомогою проєкту "Хочу жити". Один із них розповів про свій досвід.

Про це повідомили в українському Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Там розповіли історію 26-річного росіянина Михайла Куликова з Орська. Чоловік був відправлений воювати проти України через п’ять днів після отримання повістки. Ще перебуваючи в РФ, мобілізований зателефонував на "гарячу лінію" проєкту "Хочу жити" та отримав інструкції, як правильно та безпечно здатися в полон українцям.

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"Мене звуть Куликов Михайло Олексійович. Народжився 20 квітня 94-го року Орськ Оренбурзької області. 21 вересня поточного року отримав повістку: медкомісія, відправлення у військову частину. 25 числа я вже був в Україні. Перед тим, як вирушити на медкомісію, гуглив, як можна здатися в полон, щоби не опинитися вбитим. Знайшов у Telegram канал "Хочу жити". Це державна програма України. Там знайшов номер, подзвонив. Мені пояснили, що, як потрібно зробити, куди вийти, що сказати, щоб мене не вбили", – поділився своєю історією мобілізований.

Зауважимо, аби здатися в полон, можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чатбот "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються звернення від військовослужбовців.

Нагадаємо, 28 вересня президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до мобілізованих росіян із закликом, якщо вони хочуть жити, тікати та здаватися в полон ЗСУ.

Як здатися в полон - інструкція для росіян

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