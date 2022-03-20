Щоб не виробляли зброю: Австралія заборонила продаж глинозему та алюмінієвої руди до Росії

Щоб не виробляли зброю: Австралія заборонила продаж глинозему та алюмінієвої руди до Росії

Австралія прагне обмежити можливості Росії з виробництва алюмінію.

Австралія заборонила постачання глинозему та алюмінієвої руди до Росії, щоб обмежити можливості країни-агресора виготовляти зброю.

Про це пише The Guardian.

За даними видання, Австралія прагне обмежити можливості Росії з виробництва алюмінію – найважливішого компонента зброї та боєприпасів. Наразі країна-агресор отримує від Австралії 20% своїх потреб у глиноземі. Австралія шукатиме нові ринки для збуту, заявили в уряді країни.

Санкції, імовірно, торкнуться австралійсько-британського концерну Rio Tinto Group, який посідає третє місце у світовому гірничодобувному секторі. Rio Tinto володіє 80% акцій Queensland Alumina у спільному підприємстві з Rusal International російського олігарха Олега Дерипаски. Rusal International – другий за величиною світовий виробник алюмінію.

Нагадаємо, уряд Австралії також оголосив про новий пакет допомоги Україні – 70 тисяч тонн вугілля, яке поставить компанія Whitehaven Coal. Пакет також включає $30 млн додаткової гуманітарної допомоги та нову гуманітарну візу, яка буде тимчасово доступна для українців-біженців.

Загалом Австралія ввела 476 санкцій проти 443 осіб, зокрема багатьох олігархів, наближених до президента Путіна.

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