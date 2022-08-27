Щоб не воювати в Україні: російські війська відмовляються повертатися з Казахстану

Розміщений у Казахстані російський військовий контингент відмовляється залишати територію країни та повертатися до місць постійної дислокації. Військові не хочуть поповнити ряди окупантів, що воюють в Україні.

Проте формальною причиною відмови вони називають відсутність спеціального повітряного транспорту, який задіяний у війні проти України.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Проте російське командування все одно планує повністю вивести свої війська з Казахстану, введені туди під час придушення січневих мітингів проти чинної влади.

Йдеться про близько тисячу військовослужбовців з повним озброєнням та технікою. Наразі вони перебувають поблизу критичних об’єктів інфраструктури – аеродромів, військових полігонів, нафтобаз, космодрому Байконур тощо.

У розвідці також повідомили, що Росія практично повністю вивела свої військові контингенти зі зброєю та технікою з територій Таджикистану та Вірменії. Усіх їх кинули на війну проти України.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони також повідомляли, що загальний задум Росії – захопити якомога більше українських територій – не змінився.

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