Щоб не воювати з ЗСУ та отримати 3 млн, окупанти готові забивати собі в тіло осколки: СБУ перехопила ще одну цікаву розмову

Деякі російські окупанти настільки не хочуть воювати проти українських військових, що їдуть на крайнощі.
Дошло до того, що військові злочинці готові забивати собі в тіло осколки.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Українські військові перехопили розмову російського окупанта зі своєю дівчиною. Їй він розповідає, що хоче вдарити собі руку об якийсь вугол та поїхати додому. Він ще й прагне отримати за це грошову компенсацію від РФ.
“Та я думаю еб***ти об якийсь кут собі руку і поїхати. Сказати, що мені уламком перебило її. І додому, на**й, з трьома лямами... Або за*****ть собі самому в ногу уламок, молотком забити”, — радиться один із окупантів зі своєю дівчиною.
Що цікаво, “кохана” пропонує йому краще вистрілити собі в ногу. Але хлопець заперечує та каже, що це буде “самострел” і так не можна.
“Ось такі “герої” прийшли з війною на нашу землю – здатні лише знущатися над мирним населенням. А коли ж окупанти стикаються в бою з українськими військовими, то хочуть якнайшвидше втекти до росії”, — додали в пресслужбі СБУ.
Нагадаємо, що в Охтирці, яку атакували навіть вакуумними бомбами, попри колосальні руйнування, повертаються до життя.
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