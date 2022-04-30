Щоб не воювати з ЗСУ та отримати 3 млн, окупанти готові забивати собі в тіло осколки: СБУ перехопила ще одну цікаву розмову

Щоб не воювати з ЗСУ та отримати 3 млн, окупанти готові забивати собі в тіло осколки: СБУ перехопила ще одну цікаву розмову

Деякі російські окупанти настільки не хочуть воювати проти українських військових, що їдуть на крайнощі.

Дошло до того, що військові злочинці готові забивати собі в тіло осколки.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Українські військові перехопили розмову російського окупанта зі своєю дівчиною. Їй він розповідає, що хоче вдарити собі руку об якийсь вугол та поїхати додому. Він ще й прагне отримати за це грошову компенсацію від РФ.

“Та я думаю еб***ти об якийсь кут собі руку і поїхати. Сказати, що мені уламком перебило її. І додому, на**й, з трьома лямами... Або за*****ть собі самому в ногу уламок, молотком забити”, — радиться один із окупантів зі своєю дівчиною.

Що цікаво, “кохана” пропонує йому краще вистрілити собі в ногу. Але хлопець заперечує та каже, що це буде “самострел” і так не можна.

“Ось такі “герої” прийшли з війною на нашу землю – здатні лише знущатися над мирним населенням. А коли ж окупанти стикаються в бою з українськими військовими, то хочуть якнайшвидше втекти до росії”, — додали в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, що в Охтирці, яку атакували навіть вакуумними бомбами, попри колосальні руйнування, повертаються до життя.

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