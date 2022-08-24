На Херсонщині окупанти облаштували катівні, щоб "виховувати" своїх військових: деталі

У Херсонській області місцеві повідомляють, що окупанти до катівень кидають не лише викрадених українців, а й своїх же військових.

Окупанти ловлять та садять у "підвали" тих, хто намагається дезертувати.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Він розповів, що катівні облаштовані на території, де розташовуються окупаційні військові частини. Командири кидають до так званих "підвалів" окупантів, щоб не було дезертирства.

А також для того, щоб російські військові не телефонували своїм батькам та знайомим до Росії й не розповідали про ситуацію на фронті та колосальні втрати.

"Тих, хто намагається дезертувати, а це на сьогодні масове явище в армії Росії, їх виловлюють та кидають у підвали. Вони вже будують тюрми та ізоляції для своїх вояків, щоб там проводити психологічні атаки та щоб усунути можливість жалітися родичам та близьким. У них забирають засоби зв'язку та тримають у підвалах, переконуючи, що їм треба воювати", - розповів Хлань.

Нагадаємо, Росія будує наплавний міст біля Херсона для перекидання військ.

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