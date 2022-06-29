"Щоб ніхто не смів обманювати": Зеленський навів важливий відеодоказ ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці

"Щоб ніхто не смів обманювати": Зеленський навів важливий відеодоказ ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці

Президент наголосив, що за цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати. На полі бою в Україні, посиленням санкцій і обов’язково – в Трибуналі.

Президент України Володимир Зеленський навів важливий відеодоказ ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці.

Відповідне відео президент оприлюднив під час вечірнього відеозвернення 28 червня.

"Сьогодні я хочу завершити це звернення одним з таких доказів – щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торгівельному центру у Кременчуці. Російська ракета ударила саме по цьому обʼєкту – цілеспрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли убити якнайбільше людей в мирному місті в звичайному торгівельному центрі", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що за цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати. "На полі бою в Україні, посиленням санкцій і обов’язково – в Трибуналі", - резюмував президент.

Зазначимо, очільник МЗС Росії Сергій Лавров збрехав, що окупанти бомбардували начебто ангар зі зброєю у Кременчуці, а торговий центр загорівся внаслідок детонації цих боєприпасів. Водночас Лавров сказав, що ТЦ "Амстор" був нібито порожній.

Нагадаємо, 27 червня російські окупанти вдарили ракетами по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці Полтавської області. У приміщенні перебувала понад тисяча цивільних.

Станом на 28 червня відомо про загибель 18 осіб, ще 36 осіб вважаються зниклими безвісти, понад 20 – потрапили до лікарні з пораненнями.

Росія повинна відповісти за тероризм – виступ Зеленського на засіданні Ради Безпеки ООН

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