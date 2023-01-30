"Щоб ніколи не повторилося": Буданов перелічив завдання України для відносин з РФ після війни

Майбутнє Росії, яка напала на Україну, армія якої вбиває громадян і руйнує цивільну й критичну інфраструктуру, наразі невідоме, як і те, наскільки елементів вона розпадеться і з ким доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в розмові з журналістами польського виданню Wirtualna Polska.

Він вказав на те, що вже зараз російські пропагандисти поширюють думку, що в повномасштабному вторгненні РФ до України слід звинувачувати лише "путінську кліку". І начебто пересічні росіяни "не винні". Втім, понад дві третини росіян підтримало дії Путіна проти України.

"Це буде дуже складний процес. Цікаво, що нині в російському інформаційному просторі, насамперед в Інтернеті, а також серед частини опозиції, починає пропагуватися думка, що в цьому вторгненні слід звинувачувати лише "путінську кліку". І суспільство тут ні при чому. А ще ми воюємо з країною, де більше двох третин населення підтримало дії Путіна!", - зазначив Буданов, відповідаючи на запитання про майбутні відносини України та агресорки РФ.

Очільник ГУР наголосив, що Україна повинна активно інтегруватись до євроатлантичних і європейських структур.

"Наші завдання, завдання України, це системне та державне ослаблення Російської Федерації. Для цього ми маємо активно підключатися до євроатлантичних та європейських структур: політичних, економічних, силових, правових, гуманітарних та освітніх. І забудьте про наш пострадянський період, як про страшний сон. Зрештою, у нас має бути якась форма контролю над новою післявоєнною Російською Федерацією. Щоб те, що сталося з Україною, більше ніколи не повторилося", - додав Буданов.

Нагадаємо, після військової поразки Путіна в Україні може статися розпад Росії та революція. На думку експертки із російських справ Ганни Лабушевської, саме Чечня може стати місцем, де розпочнуться нові процеси в Росії.

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