"Щоб остаточно затиснути в кліщах російську економіку": Кулеба попросив нових санкцій у світу

"Щоб остаточно затиснути в кліщах російську економіку": Кулеба попросив нових санкцій у світу

Міністр працюватиме з кожною країною, щоб ці нові санкції були застосовані.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до своїх колег з країн Євросоюзу та G-7 із проханням запровадити чергові санкції проти Росії, щоб зупинити її агресію.

Про це міністр сказав в ефірі спільного інформаційного марафону українських телеканалів 6 березня.

"Сьогодні я підписав листи до всіх міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, країн "Сімки" та високого представника ЄС з питань зовнішньої політики з конкретним переліком тих санкцій, на які чекає Україна, які необхідні для того, щоб остаточно затиснути в кліщах російську економіку та припинити війну в Україні", – розповів Кулеба.

Він наголосив, що працюватиме з кожною країною, "щоб ці нові санкції були застосовані".