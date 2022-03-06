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"Щоб остаточно затиснути в кліщах російську економіку": Кулеба попросив нових санкцій у світу

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"Щоб остаточно затиснути в кліщах російську економіку": Кулеба попросив нових санкцій у світу

Міністр працюватиме з кожною країною, щоб ці нові санкції були застосовані.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до своїх колег з країн Євросоюзу та G-7 із проханням запровадити чергові санкції проти Росії, щоб зупинити її агресію.

Про це міністр сказав в ефірі спільного інформаційного марафону українських телеканалів 6 березня.

"Сьогодні я підписав листи до всіх міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, країн "Сімки" та високого представника ЄС з питань зовнішньої політики з конкретним переліком тих санкцій, на які чекає Україна, які необхідні для того, щоб остаточно затиснути в кліщах російську економіку та припинити війну в Україні", – розповів Кулеба.

Він наголосив, що працюватиме з кожною країною, "щоб ці нові санкції були застосовані".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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