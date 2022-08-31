Щоб перемогти Росію: експерт Atlantic Council описав, як має реорганізуватися армія України

Україні дуже необхідні постачання сучасного західного озброєння, щоб захистити суверенітет і повернути контроль над окупованими територіями. Проте не менш важлива в цьому контексті реорганізація сухопутних військ.

Теперішня структура українських сил страждає від проблем з охопленням контролю і заважає Україні проводити широкомасштабні операції.

Про це ексспецпомічник президента США і директор американської Ради нацбезпеки з питань Європи і Росії Річард Хукер написав у статті для Atlantic Council.

Так, у матеріалі йдеться, що Україна вступила у війну з 38 піхотними і танковими бригадами, а також з 9 артилерійськими бригадами, організованими за російською моделлю. Кожна бригада – це приблизно 4 тис. солдатів під командуванням полковника. Окрім того, Україна не використовує дивізійні і корпусні структури вищого рівня, які поширені в НАТО. Натомість покладається на "регіональні" командування. Тому Україні бракує бойових кадрів, здатних інтегрувати повітряні і далекобійні сили, логістику, розвідку і командування найвищого рівня, вважає Хукер.

Перетворити регіональні командування на справжні штаби корпусів

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Водночас він висловив думку, що краще було б перетворити регіональні командування на справжні штаби корпусів. Ними б командували тризіркові генерал-лейтенанти з загартованими у боях підлеглими. Окрім того, варто запровадити штаб дивізій під керівництвом двозіркового генерал-майора як проміжного ешелону командування.

Експерт пояснив, що обидві нові структури повинні містити структуру підтримки: артилерію, засоби ППО, авіацію, інженерні сили, логістичні служби, загони розвідки, медичні утворення і розвідувальні підрозділи. Це відіграє критичну роль для досягнення успіху в сучасній війні.

Хукер зауважив, що створення названих ним структур у розпал бойових дій буде складним завданням. Все ж вони можуть бути розгорнуті ще до 2023 року за умови наявності правильної підтримки.

4 регіональні корпуси, які б об’єднували 2-3 дивізії

Ексспецпомічник президента США пояснив, що таким чином можуть бути створені 4 регіональні корпуси, які б об’єднували 2-3 дивізії (включно з силами тероборони) з урахуванням місцевості і загроз. Окрім того, Україні також потрібен 5-й резервний корпус зі щонайменше 3 танкових і механізованих дивізій для переходу в наступ і контратаку. Цей резервний корпус став би "бронетанковим кулаком" на чолі з найдосвідченішими та найуспішнішими командирами. Вони б провели рішучі операції задля витіснення армії РФ з України. Для координації цих корпусів необхідно створити штаби польової армії на чолі з командувачем Сухопутних сил.

Хто обійме посади у цих структурних утвореннях

Хукер звернув увагу, що вже існує багато будівельних блоків, необхідних для побудови такої структури. Тож Україні треба їх лише переформатувати і розширити для використання в бою. Зазначається, що ці структурні утворення не обов’язково мають бути великими, як у США і НАТО. А ключові посади можуть хоча б частково обійняти офіцери, які не можуть брати участь у боях через поранення чи вік. Окрім того, в переформатуванні структури армії можуть зіграти важливу роль жінки, яких чимало служить в ЗСУ.

За оцінками Хукера, ці нові штаби можна розгорнути ще до кінця 2022 року з використанням штабних офіцерів, які вже пройшли підготовку у західних військових коледжах, а також за підтримки НАТО і Євросоюзу. Щодо самих місій, то вони можуть стартувати в кінці весни 2023 року.

Як ефективно поповнювати втрати

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Експерт зауважив, що через тривалість війни Україні необхідно поповнювати втрати на полі бою новими силами. Хорошим підходом було б тимчасово відвести пошкоджені підрозділи на відпочинок та задляпосилення їх повністю підготованими бійцями, яких ветерани ввели б в курс справи. Хукер додав, що підрозділи не обов’язково укомплектовувати у повному складі мирного часу, якщо ключове озброєння і бойові машини мають необхідні екіпажі. У такому разі передусім важливі відбір і підготовка молодших офіцерів: сержантів, лейтенантів, капітанів. А найкращих варто призначати в бойові підрозділи, які беруть участь у боях на найскладніших ділянках фронту.

Загалом зробити максимальною ефективність українських військ на полі бою може обережне використання людських ресурсів. У цьому контексті Хукер вказав на проблеми, які вже існують в українському війську. Так, деяких відставних офіцерів відправили служити на КПП. Водночас щонайменше один випускник Королівського військового коледжу у Сандгерсті служить у теробороні. Проте Україна може визначити бійців з навичками, які можна перетворити на військові спеціальності, зберігши критично важливі сектори економіки.

Нагадаємо, екскомандувач силами США в Європі Бен Годжес заявив, що Україна до кінця 2022 року може відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Для цього потрібно, щоб Захід постачав зброю в достатніх об’ємах.

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