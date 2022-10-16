"Щоб перестали посилати": російський політолог розповів, що Путін хоче домовлятись зі США

Російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб США визнали його на високому рівні та прагне переговорів з Джо Байденом. Саме тому він зараз створює кризу, яка була в 1962 році.

Про це в коментарі "Гордону" сказав російський політолог Станіслав Бєлковський.

Бєлковський наголосив, що Путін мріє про те, що у США визнали його та спілкувались на рівні. Саме для того він створює ситуацію, яка була під час Карибської кризи в 1962 році. Завданням Путіна є до кінця 2022 року провести переговори зі США.

"Я сумніваюся, що йому це вдасться зробити. Він також у цьому сумнівається, але хоче, безумовно. Його головне завдання – щоб США все-таки визнали його рівною стороною в перемовинах і перестали посилати його в баню. У цьому сенсі "Карибська криза" йому необхідна як повітря, тому що сам факт наявності "Карибської кризи" або сюжету, що розвивається за таким сценарієм, свідчить про те, що Путін ніби дорівнює США і з ним домовляються", - сказав російський політолог.

Війна Росії проти України.

24 лютого російський диктатор Володимир Путін заявив про так звану "спеціальну військову операцію" проти України. Російські окупаційні війська почали повномасштабне вторгнення на територію нашої держави.

Після кількох вдалих контрнаступів Путін заявив, що в Росії починається "часткова мобілізація" та почав погрожувати світу застосування ядерної зброї.

Політичний експерт Дмитро Васильєв вважає, що якщо Путін використає проти України ядерну зброю, то це може загрожувати диктатору його фізичною ліквідацією.

Американський філософ та політолог Френсіс Фукуяма вважає, що якщо РФ застосує проти України ядерну зброю, то США та НАТО можуть втрутитись у війну.

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