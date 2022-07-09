"Щоб пережити наступ наших військ": жителів Херсонської області закликали виїхати або готувати укриття

Жителям окупованої Херсонської області варто виїхати звідти або ж в іншому разі готуватися до бойових дій, тобто шукати укриття, запастися водою та їжею.

У Херсонській області останнім часом дедалі більше успіхів у ЗСУ.

Про це розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 9 липня.

"Все ж таки потрібно виїжджати нашим людям. Я знаю, що це дуже важко і не всі мають можливість, але треба це робити. Хто ніяк не може це зробити – треба готуватися до того, що знадобиться знову укриття, знову необхідно підготувати запас води, певний запас їжі для того, щоб пережити наступ наших військ", – пояснив Соболевський.

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"Ми розуміємо, що наші хлопці будуть працювати максимально акуратно, хірургічно, щоб зберегти кожне життя, але війна є війна", – наголосив заступник голови облради.

Нагадаємо, напередодні також віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсонської та Запорізької областей евакуюватися до безпечніших місць.

Звільнення Херсона, наступ на Слов'янськ та уроки безпеки Ізраїлю. Офіцер Віктор Верцнер у ТСН

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