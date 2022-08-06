"Щоб піти ва-банк": експерт пояснив, чому окупанти концентрують зусилля на Миколаївщині

Російські війська на сьогодні перекидають свої підрозділи на південь України і створюють загрозу для Миколаєва та Кривого Рогу.

Окупанти концентрують зусилля на Миколаївському напрямку, щоб піти ва-банк і спробувати відіграти ситуацію на свою користь.

Про це військовий експерт Сергій Грабський сказав у ефірі "Еспресо".

"Ворожа концентрація на півдні означає, що противник остаточно усвідомив виключну стратегічну важливість цього напрямку для подальшої долі війни в Україні. Він розуміє, що без утримання плацдарму на правому березі річки Дніпро фактично всі його зусилля будуть зводитися нанівець", – пояснив експерт.

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"Саме тому ворог, не зважаючи на всі ризики та загрози, які пов'язані з досить обмеженою можливістю забезпечення цього угрупування, перекидає свої підрозділи на цей напрямок і створює загрозу для як для Миколаєва, так і для Кривого Рогу. Тобто противник концентрує там зусилля, щоб піти ва-банк і спробувати відіграти ситуацію на свою користь", – зауважив Грабський.



Нагадаємо, за інформацією The Times, Росія стягнула 25 тис. військових на південь України для оточення Миколаєва.

Зауважимо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович прогнозував, що загарбники можуть спробувати йти на Кривий Ріг та Миколаїв.

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